Visoke izgube srbskih estradnikov zaradi koronavirusa

Tudi največje zvezde srbske estrade morajo v teh dneh odpovedati svoje nastope, ki so bili načrtovani več mesecev vnaprej. Ceca Ražnatović je zaradi odpovedi nastopa na Kopaoniku in v Nemčiji izgubila sto tisoč evrov. Podobno naj bi Zdravko Čolić odpovedal koncert, zaradi katerega je izgubil 50.000 evrov, tri koncerte je odpovedal tudi Aca Lukas, čigar izpada dohodkov pa srbski časnik Kurir ni objavil. Lukas se je sicer na družbenih omrežjih pritožil, da ljudje premalo upoštevajo navodila za zajezitev širjenja virusa, a tudi priznal, da je moral zjutraj v trgovino, ker si je hotel pripraviti jajca kajgano, pa je imel doma samo dve jajci. Svoje koncerte je odpovedal tudi Boban Rajović, ki je do zdaj izgubil 60.000 evrov, medtem ko, zanimivo, ni bil odpovedan še noben koncert Dare Bubamare. Kot je povedala za časnik Kurir, bo normalno nastopila tako na Hrvaškem kot v Črni gori, saj meni, da je treba zgolj biti previden in ne paničariti. Na svojevrsten način se je epidemije lotila Nada Topčagić, ki je odpovedala vse svoje nastope in nabavila 30 litrov rakije. Zdaj se v njej kopa, si jo vtira v noge in na druge načine vnaša na telo, koliko je spije, pa ni sporočila. Pevec Đani je sporočil, da pije pivo do štirih zjutraj, ne zapušča hiše ter da ima vse potrebno: desko, nož, česen in pršut. Za zdaj iz Srbije še ni vesti o okuženih zvezdnikih.