Vsem, ki bi se znašli v duševni stiski zaradi trenutnih razmer, svetujejo, naj imajo v mislih, da gre za obdobje, ki je trenutno težko, a bo minilo. Ljudem svetujejo, naj ostanejo mirni. Pomaga lahko pogovor z zaupanja vrednimi ljudmi. "Pogovarjajmo se z družino in prijatelji. Če pogovor v živo ni mogoč, lahko uporabimo različne novodobne tehnologije," svetujejo.

Tudi v trenutnih razmerah je pomembno ohranjanje socialnih stikov, čeprav ob upoštevanju varnosti. "Socialne stike lahko vzdržujemo tudi preko novih tehnologij. Izogibajmo se tesnim stikom, predvsem pa druženju v večjih skupinah," so zapisali.

Ljudem svetujejo, naj se zdravo prehranjujejo, dovolj spijo, naj bodo tudi fizično aktivni, predlagajo sprehode ali vadbo doma. Odsvetujejo sproščanje ob cigaretah, alkoholu ali drugih drogah.

"Ukvarjajmo se z aktivnostmi, ob katerih se počutimo dobro," še svetujejo.

"Osredotočimo se na to, kar lahko nadziramo. Torej osnovni higienski ukrepi. Pridobimo čim več relevantnih informacij, ki nam bodo pomagale natančno oceniti tveganje in sprejeti razumne preventivne ukrepe. Vse informacije v zvezi s koronavirusom in nastalo situacijo pridobivajmo iz zanesljivih virov, kot so ministrstva, NIJZ, WHO in mediji, ki te informacije povzemajo," še predlagajo.

Vendar ljudem tudi svetujejo, naj bodo manj izpostavljeni medijskim vsebinam, ki jih še dodatno vznemirjajo.

Ljudi tudi pozivajo, naj trenutna situacija ne ogrozi načel solidarnosti in človečnosti. "V skrbi za svoje zdravje pomislimo tudi na druge, predvsem na ranljive skupine prebivalstva, kot so socialno ogroženi, ljudje s kroničnimi obolenji ali starejši, in kako jim lahko pomagamo, ne da bi pri tem ogrozili svoje zdravje."

Poleg tega ljudi pozivajo k strpnosti in sprejemanju drugih. "Samo s skupnimi močmi bomo dosegli, da se bo življenje čim prej spet vrnilo v normalne tirnice," so poudarili.

Tistim, ki čutijo, da so zaradi nastale situacije čustveno preobremenjeni, predlagajo, da se preko telefona obrnejo na enega od telefonov za pomoč v stiski. Tistim brez znakov bolezni pa polagajo na srce, naj ne hodijo v zdravstvene ustanove.