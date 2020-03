Po četrtkovih uvodnih tekmah osmine finala lige Evropa so se na stari celini zaradi koronavirusa začasno ustavile tekmovalne aktivnosti pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa). To pomeni, da prihodnji teden ne bo niti lige prvakov, kjer čakajo na zadnje štiri udeležence četrtfinala. Pod črto – celoten evropski nogomet se je znašel v veliki negotovosti.

Uefa je za torek sklicala izredni sestanek vseh petinpetdesetih članic, ki se bodo povezale po videokonferenci. Vodilni funkcionarji bodo razpravljali tudi o usodi evropskega prvenstva, ki bi se moralo začeti 12. junija z otvoritveno tekmo v Rimu. Vse več medijev poroča, da bo tekmovanje prestavljeno za leto dni, izločilni boji lige prvakov in lige Evropa pa bi se lahko nadaljevali po umiritvi razmer, ko bodo stadioni znova odprli vrata za navijače. Do takrat bo nogometno dogajanje ohromljeno po vsej Evropi, saj se v minulih dneh vrstijo odpovedi državnih prvenstev.

Kazalo je, da bodo od najmočnejših petih evropskih lig ta konec tedna dejavni samo nogometaši v Nemčiji, kjer bi po prvotnih načrtih za zaprtimi vrati odigrali vse tekme 26. kroga. Nato bi bundesligo prekinili vsaj do začetka aprila, a je vodstvo tekmovanja danes sporočilo, da tekem ne bo. Dopoldne so ustavili tudi angleško prvenstvo, saj sta se z grozečim virusom okužila trener Arsenala Mikel Arteta in nogometaš Chelseaja Callum Hudson-Odoi. V samoizolacijo so odšli še trije igralci Leicestra, v karanteni je igralec Manchester Cityja Benjamin Mendy, ker se je virus pojavil v njegovi družini. Delovanje so prekinili v taboru trinajstkratnih evropskih prvakov pri Realu iz Madrida in Juventusu.

Ker nihče ne more z gotovostjo trditi, kdaj bodo nogometna prvenstva po Evropi znova oživela, je vprašljiva verodostojnost vseh športnih tekmovanj. Trenutno je dolga vrsta nogometnih zvezdnikov v strogi izolaciji, zato so v številnih klubih prekinjeni tudi skupinski treningi. Lahko se zgodi, da se bodo izredne razmere zavlekle globoko v pomlad, zato obstaja tudi možnost, da letošnje sezone v državnih prvenstvih sploh ne bodo odigrali do konca. Če bodo obveljali samo dosedanji rezultati, bo v Angliji prvak Liverpool, v Španiji Barcelona, v Italiji Juventus, v Nemčiji Bayern in v Franciji Paris Saint Germain.

Ker sta bili v končnici lige Evropa predčasno odpovedani tekmi Sevilla – Roma in Inter – Getafe, so v četrtek pod streho spravili samo šest obračunov. Najprepričljivejši je bil Manchester United, ki je v gosteh s petardo odpravil Lask iz Linza in si praktično že zagotovil napredovanje v četrtfinale. Rdeči vragi so se ravno pred prekinitvijo vseh tekmovanj znašli v seriji enajstih zaporednih tekem brez poraza. »V vsakem okolju se moraš prilagoditi moštvu, da lahko uspeš. Verjamem, da smo v Unitedu na pravi poti,« je dejal trener Ole Gunnar Solskjaer , ki je decembra 2018 zamenjal Joseja Mourinha.

Köbenhavn se bo moral po porazu v Istanbulu (0:1) potruditi, da bo na domačem stadionu preskočil turškega tekmeca. Veliko prednost si je v Frankfurtu priigral Basel (2:0), kakor tudi Bayer Leverkusen, ki je slavil v Glasgowu (3:1). Šahtar je v gosteh z 2:1 premagal Wolfsburg, Olympiacos in Wolverhampton sta se razšla z remijem 1:1. Povratne tekme so bile na sporedu prihodnji četrtek, a bo o usodi tekmovanja več znanega po torkovem sestanku Uefe.