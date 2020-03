Za tisoč dolarjev piva

Američana iz Baton Rougea v Louisiani pa si nista želela nakopati dodatnega dela, temveč sta kradla reči za poživitev prostega časa. Nekaj čez 30 let stara zakonca Forbes sta v dveh različnih samopostrežnih trgovinah Target v roku petih dni »udarila« kar šestkrat, pri čemer jima je uspelo odnesti za kar tisoč dolarjev piva. Opojno pijačo sta nalagala v nakupovalne košarice in se z njimi brezbrižno odpravila mimo blagajne. Potem ko so njune podvige razkrinkali s pomočjo nadzornih kamer, so ju v nedeljo aretirali, in sicer med še enim od tatinskih pohodov, tokrat v Walmartu. Mož je skušal trgovino zapustiti z vrtalnikom, skritim v eni od hlačnic, a so mu ga zaplenili. Ashley in Matthew sta stara znanca policije in številnih trgovin, v katere so jima vstop že večkrat prepovedali. Dvojica je namreč nakradeno robo večkrat skušala vrniti in pobrati denar.