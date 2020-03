"Minister in urad ne moreta sama doseči vsega, zato je nujna vključitev tega področja v delo več ministrstev, začenši z zunanjim," je dejala Jaklitscheva na seji parlamentarne komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Posebno poslanstvo urada vidi v spodbujanju in podpiranju učenja slovenskega jezika, tako formalnega kot neformalnega.

Posebno pozornost je po njenem treba nameniti mladim, saj se brez podmladka manjšine ne morejo razvijati. Sodelovanja s Slovenci v zamejstvu pa ne vidi le kot finančno pomoč ampak tudi kot podporo različnim dejavnostim.

Želi več mladinskih izmenjav Pohvalila je veliko raznolikost dejavnosti Slovencev na avstrijskem Koroškem in izrazila prepričanje, da jih je treba še naprej podpirati. Želi si več mladinskih izmenjav, saj da se na ta način krepi povezanost. Omenila je tudi dve obletnici, ki ju obeležujemo letos - 100. obletnico koroškega plebiscita in 100. obletnico požiga Narodnega doma v Trstu. Glede slednjega Jaklitscheva upa, da bo Italija držala besedo in Narodni dom vrnila Slovencem. V Italiji bo med drugim po njenem treba najti stabilnejšo rešitev za poučevanje slovenščine v Kanalski dolini. V politiki pa je na prvem mestu volilni zakon, ki ga bo treba budno spremljati in sodelovati z narodno skupnostjo. Težava je po njenem tudi velika zamuda pri imenovanju članov paritetnega odbora, ki skrbi za izvajanje zaščitnega zakona. Dejala je še, da na Madžarskem oblasti namenjajo veliko denarja za financiranje dejavnosti slovenske manjšine. Kar zadeva slovensko skupnost na Hrvaškem, pa je omenila prenos politične angažiranosti na nacionalni svet, ki bi razbremenil kulturno zvezo.