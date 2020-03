Janez Kocijančič: Če bi se še ukvarjal s politiko, bi si prizadeval za združitev levice

Nekdanji poslanec. Nekdanji predsednik stranke Socialnih demokratov oziroma njene predhodnice ZLSD. Nekdanji minister. Nekdanji direktor. Nekdanji predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije. Aktualni predsednik Evropskih olimpijskih komitejev. Podpredsednik Mednarodne smučarske organizacije in še mnogo drugega. V življenjepisu Janeza Kocijančiča se je v osemdesetih letih nabralo toliko vsakovrstnih znanj in izkušenj, da lahko suvereno in z zanj značilno neposrednostjo vrednoti duh našega časa, duh pandemije in duh naše nove vlade.