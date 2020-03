Policija jih je pogosto na svojo stran pridobila v trenutku, ko so se zlo odločili zamenjati za dobro. Precej jih je bilo pred takšno odločitvijo na drugi strani zakona. Plača je v gotovini, v uradnih dokumentih za njimi ni sledov, in če je treba, jim je mogoče dokaj hitro obrniti hrbet ter jih prepustiti usodi. Murat Cem je bil najboljši med njimi, so povedali uslužbenci policije, ko jih je o njem povprašal nemški tednik Spiegel. To ni njegovo pravo ime, uporabljal ga je pri svojih nalogah. Mož močnejše postave v začetku štiridesetih, ki nosi brado, že leta pod lažnim imenom s svojo družino živi neznano kje v Nemčiji, kjer njegovi sosedje nimajo niti najmanjšega pojma, kaj v resnici dela. Več let je Cem policiji razkrival in vklepal v lisice morilce, preprodajalce mamil ter trgovce z orožjem. Jeseni 2015 so ga vtihotapili v islamistično celico okrog Aba Walaae, ki je v Nemčiji veljal za prvega moža Islamske države. Uspelo mu je preprečiti atentat mladega islamista na trgovski center v Essnu. A njegova najpomembnejša naloga je bila tudi tista, na kateri se je zlomil. Dopoldne 21. decembra 2016, dva dni za tem, ko je nekdo zapeljal na božični sejem na berlinskem Breitscheidplatzu in do smrti povozil 11 ljudi, jih na ducate ranil in ustrelil poljskega voznika, so mu s policije sporočili, kdo je bil neznan voznik. Bil je Anis Amri, mladenič, ki ga je Cem dobro poznal in policiste neštetokrat opozoril nanj, prvič jeseni leta 2015. Kljub temu mu misel na to, kdo je v resnici odpovedal, morda on, ker ni bil dovolj vztrajen, ali policija, ki njegovih opozoril ni jemala dovolj resno, še danes ne da spati. Policija se je kmalu zatem poslovila od njega, danes živi od socialne pomoči. Lani spomladi se je odločil, da bo svojo zgodbo povedal novinarjem nemškega tednika Spiegel.