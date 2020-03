»Končana je skupna zgodba, ki je trajala od 1. avgusta 2007. Sporočamo, da smo se z Zlatkom Zahovićem kot športnim direktorjem NK Maribor sporazumno razšli, kot prijatelji. Sklep je bil sprejet na njegovo pobudo in z današnjim podpisom sporazuma je sodelovanje športnega direktorja s klubom končano,« so zapisali v sporočilu za javnost pri mariborskem klubu.

Kot dodajajo, bodo javnost o vseh nadaljnjih potezah v povezavi s strokovnim vodstvom in naslednjimi kadrovskimi zadevami sproti obveščali.

Pojasnili so tudi, da glede na stanje v državi zaradi razglašene epidemije novega koronavirusa klub ne more organizirati novinarske konference ali medijskega termina. »Zlatku Zahoviću se NK Maribor zahvaljuje za vijol'čne trenutke, za njegov neprecenljiv prispevek v vlogi snovalca kadrovske politike pri zbiranju trofej na slovenskem prizorišču in postavljanju novih mejnikov v evropskem tekmovanju, ki so utrdili Maribor na mednarodnem nogometnem zemljevidu ter mu želimo vso srečo in veliko uspehov na nadaljnji poklicni ter življenjski poti,« so še zapisali pri klubu, ki se je znašel v rezultatski krizi in krizi igre.

Po 25 krogih je na četrtem mestu lestvice s sedmimi točkami zaostanka za vodilno Olimpijo. To je pred dnevi »odneslo« tudi trenerja Darka Milaniča.