Kot je povedal župan Darko Ratajc, so sklep pristojnega ministrstva o dodeljenih sredstvih prejeli, zato v kratkem pričakujejo tudi pogodbo. V sklopu projekta bodo poskrbeli za obnovo in stabilizacijo cerkve, ki je v zelo slabem stanju, na kar so državo, saj je kartuzija spomenik državnega pomena, že dolgo opozarjali.

Prve sestanke s predstavniki ministrstva so opravili v začetku januarja, v tem času so pridobili soglasje zavoda za varstvo kulturne dediščine, imenovali gradbeni odbor in pripravili potrebne popise za izvedbo del v prvi fazi.

»Na tej osnovi smo ta teden že objavili tudi razpis za izvajalca gradbenih del. Rok za ponudbe se izteče 23. marca in računamo, da bi s prvimi deli lahko začeli ob koncu aprila ali v začetku maja,« je dodal.

Historični pristop obnove Najprej se bodo lotili gradbenih del za statično sanacijo objekta, nato pa bodo cerkev pokrili. Kot je dejal Ratajc, se je stroka opredelila za historični pristop obnove, zato bo objekt pokrit s škriljem, tako kot je nekoč že bil. Ob tem so naredili še zelo podroben načrt restavratorskih del, ki jih bodo v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi opravili v prihodnosti. V naslednji fazi se bodo lotili priprave načrta za ostrešje in pridobivanje gradbenega dovoljenja. »Mislim, da nam bo kljub kratkemu razpoložljivemu času, saj smo si prizadevali za razdelitev sredstev v nekoliko daljšem časovnem obdobju, uspelo. Veliko smo namreč že naredili, zato se bomo potrudili, da bomo ta denar koristno uporabili,« je dejal župan občine Slovenske Konjice. Gradbeni odbor bo vodil Bojan Podkrajšek, sicer poslanec SDS, čigar stranka zdaj prevzema vodenje vlade, tako da obljubljena sredstva ne bi smela biti ogrožena. »Čeprav je vse mogoče, verjamemo, da je temu tako. Sklep imamo, zagotovo pa ne bomo šli v podpis pogodbe z izvajalcem, dokler ne bomo imeli podpisane tudi pogodbe z ministrstvom,« pravi Ratajc, ki od nove vlade pričakuje, da čim prej opravi vse potrebno.