Novo poročilo neodvisne preizkave spolne zlorabe otrok je razkrilo, da po spletu krožijo miljoni neprimernih fotografij otrok, ki so dostopne z navadnimi, pogosto uporabljenimi iskalniki. Od leta 2016 je Britanska policija aretirtala od 400 do 450 ljudi mesečno v povezavi s povezanimi zločini, kar na mesec pripomore k zaščiti do 600 otrok.

Čeprav Združeno kraljestvo gosti le majhen del materjala samega, je vseeno tretji največji svetovni porabnik vsebin.

Policija opozarja, da bo potrebno uvesti nove ukrepe na spletu, ki bojo pripomogli k temu, da bodo otroci zaščiteni. Kljub rastočemu razvoju tehnologije, se ta problem ne rešuje dovolj učinkovito in številke celo naraščajo, opozarjajo.