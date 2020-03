Rezervnega načrta praktično še ni. Glede na napoved Silverja to pomeni, da bo premor trajal tako rekoč do datuma, ko naj bi se prvotno zaključil redni del sezone, 15. aprila, tri dni kasneje pa je bil načrtovan začetek končnice. Finale se naj bi po planu začel 4. junija in liga bo nedvomno doživela spremembe. NBA se je za prekinitev sezone odločila po pozitivnem testiranju košarkarja Utaha Rudyja Goberta, a kaj kmalu se je izkazalo, da je okužen tudi njegov soigralec Donovan Mitchell. Ligi NBA so s prekinitvijo tekmovanj sledili v hokejski ligi NHL, nogometni ligi MLS.

Danes je sledila odpoved golfskega turnirja z najvišjim nagradnim skladom Players Championship Ponte Vedra Beachu pri Jacksonvillu, kjer se je z izjemo poškodovanega Tigerja Woodsa zbrala vsa svetovna elita. Odpadli bodo tudi drugi turnirji serije PGA do konca marca.

Masters v Augusti zaenkrat ostaja Odločitve o legendarnem mastersu v Augusti, ki je na sporedu med 9. in 12. aprilom, pa vsaj zaenkrat še ni, vsekakor pa gre za termin, v katerem potniki iz Evrope ne smejo potovati v ZDA. V ZDA je odpadel tudi takoimenovani March Madness, tradicionalni zaključek študentskih tekmovanj. Gre za dogajanje izrednih dimenzij. Dobro obiskane so predvsem sklepne tekme v košarki, baseballu in ameriškem nogometu. Leta 2014 denimo si je finalni del v košarki v Kentuckyju ogledalo kar 80.000 ljudi. A prav nič ne zaostaja Evropa. Vsa tekmovanja v zimskih športih na snegu se končujejo najmanj ta konec tedna, saj so vse napovedane preizkušnje vključno s svetovnim prvenstvom v poletih v Planici odpovedane. Odpovedana ali prestavljena je večina ligaških tekmovanj.

Rezervni načrt za EP v nogometu? Vse več pa je namigov, da Uefa pripravlja tudi rezervni načrt za evropsko prvenstvo 2020, ki ima v primeru pandemije dodatno zapleteno organizacijo zaradi razdrobljenosti tekmovanj po 12 državah. Klubska tekmovanja bodo skoraj zanesljivo obstala, nekatere tekme so že odpovedane, vse več pa je govoric o prestavitvi prvenstva za eno leto. Prestavitev evropskega prvenstva bi bila dobrodošla tudi za nacionalne lige, saj bi te dobile več časa, da zaključijo domače prvenstvo. Tekme pred praznimi tribunami se namreč tudi niso izkazale za učinkovito rešitev, saj nogometašem pogosto manjka kanček dodatne motivacije, za nameček pa se navijači neredko zberejo pred stadionom, s čimer izrečeni ukrepi proti koronavirusu postanejo neučinkoviti. V ligaških tekmovanjih, ne le nogometnih, pa seveda manjka tudi izkupiček od prodaje kart.