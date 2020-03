Če Evropski parlament sprejme zakon, bi ta vplival na telefone, tablice in računalnike in s tem po vsej verjetnosti prisilil proizvajalce, da spremenijo svoj pristop do razvoja elektronike. Zakon bi od proizvajalcev zahteval tudi, da potrošnikom podajo informacije o popravljivosti in trajnosti svojih izdelkov. Trenutno te informacije niso vedno lahko dostopne za potrošnike.

»Enkratna uporaba bo omejena, predčasno zastaranje in uničenje neprodanega blaga bo prepovedano,« je dejala Komisija.

Vsak zakon, ki ga Evropska unija sprejme, bo vplival tudi na preostanek sveta. Proizvajalci elektronike kot Apple so že izrazili svojo nestrinjanje s podobnimi ukrepi, saj menijo, da bo to omejilo inovacije in na koncu najbolj škodovalo ravno njihovim kupcem.