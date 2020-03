Samo proč, daleč proč od tega sveta, proč od upnikov, ki preganjajo in kratijo spanec, proč od demonov preteklosti, proč od zakonca, ki ti pije kri, proč, ker se je treba izogniti zaporni kazni. Toda kam in kako proč, saj je danes svet majhen in med seboj povezan, najdejo te zelo hitro. Torej je potrebna popolnoma nova identiteta, nova osebna izkaznica, potni list in še kup drugih dokumentov. Vzrokov za tak pobeg je nešteto.

Včasih je imel nekdo veliko denarja in si je enostavno kupil letalsko vozovnico za Karibe ali Tajsko in ni nihče nikoli več slišal zanj.

Po nalogu in za plačilo bank, zavarovalnic, časopisov, prevaranih soprogov in še mnogih drugih, ki si življenja brez vas ali vašega denarja skoraj ne morejo predstavljati.

Zakaj je izginotje danes postalo veliko bolj težavno in zapleteno? Predvsem zaradi digitalnih sledi, ki jih vsakdo pušča za seboj. Družbena omrežja, kreditne karte, zavarovalnice, mobilni telefoni, plačilo računov, hotelske rezervacije. Vse to je pravi raj za tiste, ki se z iskanjem izginulih poklicno ukvarjajo.

Kartice so poguba

Nič ne pomaga zatrjevanje, da so podatki s kreditnih kartic zaščiteni. Tisti, ki se hoče dokopati do vaših podatkov, se enostavno po telefonu prijavi izdajatelju vaše kreditne kartice, kot da ste vi, in trdi, da je nekdo nepooblaščeno z vaše kreditne kartice dvignil denar, ter ga prosi, naj mu pove, kdaj in kje je bila zadnjikrat uporabljena. Izmislite si zgodbo, in če ste dovolj prepričljivi, vam bo operater podatek izdal.

Veliko pred tem, ko nameravate izginiti, morate za seboj zabrisati vse sledove, ki ste jih pustili na družbenih omrežjih. Teh sledi za nazaj praktično ni mogoče izbrisati, mogoče pa je z njimi manipulirati. Do potankosti preglejte vse stanovanje in označite predmete, ki jih niste plačali v gotovini; opekač, mikrovalovno pečico, pralni stroj, avtomobil, pohištvo in podobno.

Vse to ste plačevali s karticami in to vas lahko izda. Po telefonu morate poklicati vse, pri katerih ste to kupili, in reči, da ste se preselili v drug kraj, zamenjali naslov, telefon in spremenili ime. Pri vsakem podjetju morate navesti drugačne podatke. Ker s temi novimi podatki ne boste več kupovali, bo vaš list kot potencialne stranke ostal prazen in podjetje ga bo sčasoma izbrisalo.

Ko ste to storili, je treba preveriti, kako vam je uspelo. Še vedno niste dovolj pripravljeni, da izginete. Za korespondenco zdaj uporabljajte gverilsko e-pošto. Še pred tem ste si nabavili nov računalnik, starega pa uničili. S tem boste vsaj za nekaj časa zavedli tiste, ki vas iščejo. Kaj je gverilska pošta? To so anonimni e-naslovi, ki so veljavni samo 60 minut, zato tovrstno pošto le pridno uporabljajte.