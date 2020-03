»Trenutno nismo v razmerah, ki bi obetale večji izpad pri dobavi hrane, mogoče zgolj nekaterih artiklov,« je v četrtek v oddaji 24ur zvečer povedala stara in kmalu nova ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec.

Po njenih besedah bo sicer v primeru izpada pri kakšni skupini živil treba posegati po drugi skupin živil, ki bodo na policah. »Na področju mesa Slovenija teh težav nima, če bo motena preskrba s svinjskim mesom, bo treba poseči po piščančjem ali govejem,« je ponazorila.

Država ima blagovne rezerve, ki zagotavljajo preskrbo z osnovnimi življenjskimi potrebščinami za tri mesece. "V tem trenutku jih obnavljamo in povečujemo. Pripravljen je tudi sklep, s katerim jih bomo povečali tam, kjer pričakujemo, da bi lahko bila oskrba motena," je povedala.

Podobno je v četrtek zvečer v oddaji Odmevi TV Slovenije povedal premier v odstopu Marjan Šarec: "Če se bodo zaostrene razmere dolgo nadaljevale, bo kakšnega tropskega sadja primanjkovalo. A najpomembnejše je, da bodo osnova živila in teh je v blagovnih rezervah še dovolj.

Zato poziva vse, ki potrošnikom v času razglašene epidemije zagotavljajo blago in storitve, da ne zvišujejo cen blaga in storitev, po katerih je v teh časih večje povpraševanje.

Tržni inšpektorat RS opozarja gospodarske subjekte opozarja, da se prepovedane agresivne poslovne prakse lahko kaznuje z globo v višini od 3000 do 40.000 evrov za pravno osebo in od 300 do 2000 evrov za odgovorno osebo pravne osebe.

Policija namreč zavrača vsa tovorna vozila v tranzitu, naprej smejo le tista vozila, ki imajo končno destinacijo v Sloveniji ali pa imajo slovenske registrske oznake in so namenjeni domov. Od jutra tudi voznikom tovornih vozil merijo temperatura.

Na nekdanjem mednarodnem mejnem prehodu Vrtojba je policija v četrtek zvečer zavrnila tri potnike v osebnih avtomobilih, dva med njimi sta bila Romuna, eden pa Italijan. Vsi so imeli povišano telesno temperaturo. Samo danes zjutraj so zavrnili že pet potnikov, vsi so bili tuji državljani. Zaradi zavračanja tovornih vozil pa je na meji že gneča. Ponoči potniškega prometa ni bilo, v jutranjih urah je bilo ponovno nekaj osebnih avtomobilov, gneča pa je nastala zaradi kontrole tovornega prometa.

Na Madžarskem za tiste, ki prihajajo iz Italije, Kitajske, Južne Koreje ali Irana velja prepoved vstopa v državo. Izjema so madžarski državljani, ki morajo ob vrnitvi v domovino za 14 dni v državno karanteno. Na Madžarskem so do četrtka potrdili 16 primerov okužbe z novim koronavirusom.

Upravna enota Ljubljana je za preprečitev širjenja novega koronavirusa z današnjim dnem zaprla krajevne urade Velike Lašče, Dol pri Ljubljani, Škofljica, Dobrova, Medvode in Notranje Gorice. Neodložljive upravne storitve lahko opravite na sektorju za upravne notranje zadeve v času uradnih ur na Tobačni ulici 5, so sporočili z upravne enote.

Ljubljanski kliniki za ortopedijo in dermatovenerologijo sproščata kapacitete zaradi novega koronavirusa

V ortopedski in dermatovenerološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana bodo danes zaradi potreb ob širjenju novega koronavirusa sprostili prostorske kapacitete. Bolnike obeh klinik, ki so sposobni odpusta, bodo do 18. ure odpustili domov, ostale pa premestili na druge klinike, so v UKC sporočili na twitterju.

Skladno s četrtkovim dogovorom med ministrstvom za zdravje in vodstvi slovenskih bolnišnic tudi osrednja slovenska zdravstvena ustanova s ponedeljkom do vsaj 29. marca na vseh klinikah in inštitutih odpoveduje vse bolnišnične in ambulantne obravnave ter funkcionalno diagnostiko, ki nimajo stopnje nujno ali zelo hitro. Obdobje se lahko tudi podaljša. Kjer je to možno, zdravnike usmerjajo k uporabi telefonskega ali e-posveta, pa so zapisali na spletni strani kliničnega centra.

Število potrjenih okužb z novim koronavirusom bo v Sloveniji danes najverjetneje preseglo stotico. Po zadnjih uradno objavljenih podatkih so po državi našteli 96 okuženih oseb.