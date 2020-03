Slovenske šole v ponedeljek zapirajo svoja vrata. Poleg vseh neposrednih posledic, kot je težava z varstvom, se pojavljajo tudi vprašanja glede učnih procesov. Nekatere šole obljubljajo, da bodo vzpostavile sisteme za učenje na daljavo, vendar so taki sistemi kompleksni, zahtevni za vpeljavo in manj učinkoviti od rednega pouka. Otroci, še posebno tisti, z učnimi težavami, kot je disleksija, lahko zaradi prisilnih počitnic zabredejo v še večje težave.

Zato se je podjetje Hopalai odločilo, da podpre učenje otrok od doma in jim omogoči brezplačno uporabo aplikacije Kobi za mesec dni. Kobi prinaša inovativna in uveljavljena orodja za učinkovito učenje branja. Aplikacija uporabnikom omogoča dostop do Kobi knjižnice, kjer najdejo kakovostno literaturo, primerno otrokom, ki se učijo brati. Dodatno lahko uporabniki v aplikacijo vnesejo katero koli knjigo, tako fizično kot digitalno. V aplikaciji nato besedilo prilagodijo glede na potrebe otroka ter tudi spremljajo njegov napredek.

Za neprekinjen bralni trening

»Otroci v fazi opismenjevanja ne smejo ostati brez bralnega treninga. Do tekočega branja lahko otrok pride samo in zgolj z dovolj vaje. Ko le-te ni, se napredek upočasni, oziroma ustavi. Kobi nastaja zato, da pomaga otrokom na poti do tekočega branja. V času, ko so šole zaprte želimo zato v skupnost vrniti del tega, kar smo od nje pridobili,« je povedala Ursula Lavrenčič, vodja projekta Kobi.

Več informacij o produktu ter brezplačni licenci lahko uporabniki dobijo na tej povezavi.