V množici odpovedi in zamikov dogodkov bo inOrbit ostal zvest sebi in izkoristil okolje, ki ga najbolj pozna – zaživel bo v digitalni obliki in tako prijavljenim na konferenco omogočil sveža znanja na najbolj varen in učinkovit način. S to proaktivno potezo želi organizator postaviti pozitiven zgled, spodbuditi k iskanju novih rešitev ter ohraniti nadaljnji razvoj, tudi gospodarski.

Nova znanja in sveži marketinški trendi

Konferenca inOrbit, ki bi se morala odvijati prihodnji teden (od 18. do 20. marca) v Portorožu, vsako leto privabi več kot 800 udeležencev, tretjina le-teh pa prihaja iz tujine. Konferenca slovi po svojem pestrem programu, svetovno znanih govorcih in mednarodni odmevnosti. Glede na trenutno povečano epidemiološko tveganje pa so se organizatorji odločili, da bo letošnji inOrbit v celoti potekal virtualno. Organizator inOrbita, podjetje Red Orbit, tako izkazuje visoko stopnjo odgovornosti do udeležencev, govorcev, ekipe in ne nazadnje svojih zaposlenih ter išče nove pristope in rešitve za nadaljevanje izvajanja aktivnosti.

Navkljub neugodni situaciji bodo v Slovenijo in panogo digitalnega marketinga prinesli nova znanja in sveže svetovne trende. »Največja konferenca digitalnega marketinga v Evropi bo letos že šesta po vrsti. Trenutne razmere v Sloveniji in na svetu ne smejo zavirati prenosa znanja in izobraževanj, kaj šele razvoja gospodarstva. Čeprav bo digitalna izvedba konference prinesla dodatne stroške, verjamemo, da moramo nadaljevati z izvedbo dogodka, saj se tako izobraževanje kot tudi nadaljnji razvoj na vseh področjih ne sme zaustaviti,« je povedal Andraž Štalec, direktor Red Orbita.