»Družba Petrol od izbruha koronavirusa pozorno spremlja razmere. Ustanovili smo koordinacijski tim, ki spremlja dogajanje in pripravlja ustrezne organizacijske ukrepe. Poslovanje zaenkrat poteka nemoteno, v primeru zaostritve razmer pa ima družba pripravljene akcijske načrte, s katerimi bo zagotovila oskrbo z energenti,« so zagotovili.

Z rezultati se je na četrtkovi seji seznanil nadzorni svet družbe. »Poslovanje skupine Petrol je bilo v letu 2019 uspešno in boljše od načrta,« so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, objavljenem prek spletne strani Ljubljanske borze.

Skupina Petrol lani ustvarila 472,9 milijona evrov prilagojenega bruto dobička, kar je sedem odstotkov več kot predlani. Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) se je povečal za devet odstotkov na 196,5 milijona evrov.

Skupina je lani prodala 3,7 milijona ton proizvodov iz nafte, kar je šest odstotkov več kot predlani. Prodala je 21,5 teravatnih ur zemeljskega plina, 176,4 tisoč ton utekočinjenega naftnega plina, 22,6 teravatnih ur električne energije in 145,8 tisoč megavatnih ur toplotne energije.

Prihodki od prodaje trgovskega blaga in povezanih storitev so znašali 466,5 milijona evrov in so ostali na predlanski ravni. Število bencinskih servisov je ob koncu leta 2019 znašalo 509, od tega 318 v Sloveniji, 110 na Hrvaškem, 42 v Bosni in Hercegovini, 14 v Srbiji, 14 v Črni gori in 11 na Kosovu.