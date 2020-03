Biden je dejal, da je Trumpova vlada pustila Ameriko hudo nepripravljeno na takšne krize, kot je ta s koronavirusom, s katero se soočajo zdaj. Kriza malce spominja na finančno krizo leta 2008, ki je prizadela ugled republikancev in pomagala do izvolitve Baracka Obame. Vendar pa je bil vrhunec krize takrat bližje volitvam kot zdaj in Trump ima veliko priložnosti za popravne izpite.

»Noben predsednik ne more obljubiti, da bo preprečil takšne krize. Lahko pa vam obljubim, da bomo bolje pripravljeni, da bomo bolje odgovorili in bolje okrevali. Vodili bomo z znanostjo, poslušali bomo strokovnjake in njihove nasvete,« je dejal Biden ter opozoril na razliko s Trumpom, ki trdi, da je pametnejši od vseh strokovnjakov in znanstvenikov.

»Vzpostavili bomo ameriško vodstvo in ga obnovili za vodenje sveta pri soočanju z globalnimi grožnjami. Vedno vam bom govoril resnico, ker je to predsednikova odgovornost do ameriškega ljudstva,« je med drugim dejal Biden in spet namignil, da Trump tega ne počne, kakor tudi ne sodeluje s svetom.

Biden je v četrtek zaprosil za zaščito tajne službe, do česar je kot predsedniški kandidat upravičen in na čelo svoje kampanje postavil Jen O'Malley, ki je nazadnje vodila kampanjo Teksašana Beta O'Rourka, pred tem pa je sodelovala v kampanjah Hillary Clinton in Baracka Obame.