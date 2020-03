Dirka formule 1 v Melbournu tudi uradno odpovedana

Potem, ko so že v četrtek nekateri mediji poročali o odpovedi uvodne dirke sezone v formuli 1 v Melbournu, so to danes uradno potrdili tudi organizatorji. Osnovni razlog je bila okužba enega od članov ekipe McLaren, po pričakovanjih pa so posveti znotraj tekmovanja pripeljali do odpovedi.