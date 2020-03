Temperature bodo sredi dneva dosegle od 11 do 17 stopinj Celzija, popoldne pa se bo od severovzhoda hladilo.

Ponoči bodo padavine ponehale, najkasneje na Gorenjskem. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 0 do 6, na Primorskem okoli 9 stopinj Celzija.

V soboto bo pretežno oblačno. Dopoldne bo večinoma suho, popoldne pa se bodo od zahoda razširile padavine, ki ne bodo dosegle Prekmurja in dela Štajerske. Meja sneženja bo na nadmorski višini med 500 in 800 metri. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, v notranjosti pa predvsem sredi dneva in popoldne severovzhodnik Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, v Gornjesavski dolini okoli 4, na Primorskem do okoli 14 stopinj Celzija.

Obeti: V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno in razmeroma hladno. Veter bo v nedeljo čez dan oslabel in v noči na ponedeljek ponehal.

Vremenska slika: Hladna fronta se od severa bliža Sloveniji in nas bo prešla v drugi polovici dneva. Za njo bo k nam od severovzhoda pritekal hladnejši in sprva še dokaj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno oblačno. Dopoldne se bodo v krajih severno in vzhodno od nas pojavljale rahle padavine, ki se bodo popoldne pomikale proti jugozahodu. Zapihal bo severovzhodni veter, ob Jadranu zvečer zmerna burja.

V soboto bo pretežno oblačno. Popoldne bodo padavine od zahoda zajele sosednje pokrajine, le v krajih vzhodno od nas bo večinoma suho. Na območju Alp bo marsikje snežilo do dolin. Pihal bo severovzhodnik, ob Jadranu burja.

Biovreme: Vremenski vpliv na počutje bo zmerno obremenilen. V noči na soboto bo vremenska obremenitev prehodno popustila, v soboto sredi dneva in popoldne pa se bo znova povečala.