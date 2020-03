Kot je po srečanju z zdravstvenimi strokovnjaki povedala kongresnica Rashida Tlaib ocene kažejo, da bi se v državi z novim virusom lahko okužilo od 70 do 150 milijonov ljudi.

ZDA so sicer danes, dva meseca potem, ko je večina Američanov na čelu z njihovim predsednikom bolj ali manj zanemarjala koronavirus, spoznale, da je nevarnost tu in je neizogibna. Sprejeli so vrsto ukrepov za zajezitev širjenja virusa, vendar problem ostaja nesposobnost za učinkovit odgovor.

Fauci je priznal, da drugje po svetu sistemi delujejo veliko bolje. V ZDA, ki ima več kot 300 milijonov prebivalcev, so doslej testirali le nekaj tisoč oseb. Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CDC) je v sredo opravil le 77 testov, posamezne zvezne države pa se skušajo znajti z zasebnimi laboratoriji.

Newyorški guverner Andrew Cuomo je od petka prepovedal zborovanja več kot 500 oseb na enem mestu in prepoved velja tudi za odprte prostore, kot je gledališka četrt Broadway. Metropolitanski muzej skupaj z neštetimi ostalimi organizacijami zapira svoje objekte, košarkarski ligi NBA pa se je s prekinitvijo sezone danes pridružila še hokejska liga NHL.

Cuomo je prepovedal obiske v domovih za ostarele, šole za zdaj ostajajo odprte, bolnišnice tudi, sistem javnega prometa s po novem zelo čisto podzemno železnico pa deluje naprej. V New Yorku so doslej našteli 328 primerov bolezni, vendar še nobene smrtne žrtve. Cuomo je podjetja tudi naprosil, naj zaposlenim omogočijo delo od doma.