Da bo Slovenija uradno razglasila epidemijo koronavirusa, je včeraj opoldne po seji vlade napovedal odhajajoči premier Marjan Šarec. Potrdil je tudi, da se s ponedeljkom zapirajo vse vzgojno-izobraževalne institucije. Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje je posredoval predlog, da se zaradi lažjega spopadanja s koronavirusom aktivira Civilna zaščita, ki z odredbo o epidemiji dobiva formalnopravno podlago za nemoteno izvajanje nalog.

Predsednik SDS in novi premier Janez Janša pa je včeraj popoldne skupaj s svojimi novimi koalicijskimi partnerji napovedal ukrepe, ki jih bo uvedla nova vlada za preprečevanje širjenja koronavirusa. Med drugim bo na prvi seji ustanovila krizni štab v ožji in širši sestavi. Nova koalicija se strinja s predlogom infektologov, da se ustavi javno življenje v Sloveniji. Starše je pozval, naj že kar v petek obdržijo otroke doma in ne čakajo na ponedeljkovo zaprtje vseh vzgojno-izobraževalnih ustanov. Kjer je mogoče, naj se po besedah Janše organizira delo od doma, tudi v javni upravi, pozval pa je tudi k odpovedi vseh javnih in športnih prireditev, prav tako k zaprtju gostiln.

Državljane je še pozval, naj si nakopičijo zmerne zaloge. Določene zaloge si je po njegovih besedah pametno narediti, da ni treba vsak dan hoditi v trgovske centre. Nova-stara ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec je ob tem priznala, da že prihaja do težav pri preskrbi s svežim sadjem in zelenjavo, saj ju Slovenija med 35 in 40 odstotki uvozi iz Italije, od koder je transport iz epidemioloških razlogov že omejen.

Poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan je nato na večerni vladni novinarski konferenci napovedal, da je po prejetem predlogu ministra za zdravje že aktiviral državni načrt za ukrepanje ob pojavu epidemije.

V večernih urah je završalo na družbenih omrežjih, kjer so uporabniki dobesedno tekmovali v objavljanju fotografij praznih trgovskih polic, na katere so naleteli v svojih trgovinah, kamor so se zvečer odpravili po nujne nakupe. cr