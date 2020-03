Nekdanji bančnik Florin Citu, ki je na predlog romunskega predsednika Klausa Iohannisa kandidiral za položaj premierja, je nekaj minut pred včerajšnjim glasovanjem o zaupnici, ki bi jo najbrž dobil brez težav, odstopil.

Še prejšnji teden se je zdelo, da 47-letni Citu, ki je bil v vladi desnosredinske Nacionalno liberalne stranke v zadnjih mesecih finančni minister, nima nobenih možnosti za izvolitev. Ravno zato ga je predsednik države Iohannis tudi predlagal za premierja. Predsednik države namreč prihaja iz iste liberalne stranke, ta pa si želi predčasnih volitev zaradi dobrih obetov v anketah. Cituja je bolj ali manj predlagal le zato, da zadosti ustavi. Ta pravi, da lahko predčasne volitve razpiše, če je v 60-dnevnem roku dvakrat neuspešen pri imenovanju mandatarja. Postopek je zelo zapleten, zato v Romuniji po tej ustavi še niso imeli predčasnih volitev.

A zdaj je bil Citu nenadoma pred tem, da bi bil izvoljen, »pomagala« pa mu je epidemija koronavirusa. V zadnjih dveh tednih se je z vse več okuženimi (včeraj 52) zlasti odnos opozicijskih socialdemokratskih poslancev do Cituja namreč spremenil. Problem je zlasti v tem, da ima Romunija v EU enega najslabših zdravstvenih sistemov in da je zato še posebej izpostavljena pandemiji. Tako so se zdaj celo vodilni socialdemokratski politiki, ki so zapriseženi sovražniki Cituja, odločili, da bodo glasovali zanj, rekoč, da država potrebuje vlado s polnimi pooblastili, ko je treba sprejeti odločne in radikalne ukrepe.

Nihče se ne upa dotakniti velikega povišanja pokojnin Citu je potem ob dramatični potezi, ko se je odpovedal premierskemu položaju, izjavil, da je odstopil v prid svojega strankarskega šefa Ludovica Orbana (oče je Madžar). Ta je bil premier od novembra lani in je vodil manjšinsko vlado, ki pa jo je v začetku februarja uspelo zrušiti opozicijskim socialnim demokratom s pomočjo radikalne levice in poslancev madžarske manjšine. Predsednik Iohannis je potem Orbana še enkrat predlagal za mandatarja. Opozicija je trdila, da to počne le zato, da bi po še enem neuspehu Orbana lahko sklical predčasne volitve, in ustavno sodišče ji je dalo prav, rekoč da mora biti mandatar imenovan z namenom, da vladno večino tudi sestavi. Nato je Iohannis za mandatarja imenoval Cituja. »Predsednikova odločitev, da me kandidira za premierja, je velika čast. Toda sprejeta je bila v času, ko so se s predčasnimi volitvami strinjale vse stranke. Ta rešitev pa ne obstaja več. In da bi bili uspešni na naslednjih volitvah, mora biti premier strankin predsednik,« je včeraj svoj odstop pojasnjeval Citu. Vsekakor bi imel kot premier težko delo ne samo zaradi koronavirusa, ampak ker je bil lani proračunski primanjkljaj Romunije 4,6-odstoten, kar je največ v EU. To je posledica povečanja plač v javnem sektorju, kar je bila v času vladanja politika socialdemokratov. Letos septembra pa naj bi se pokojnine povečale za 40 odstotkov, česar si pred rednimi volitvami ne upa preklicati noben politik. Tudi zato si predsednik Iohannis prizadeva za predčasne volitve .