Sodeč po včerajšnjem telefonskem pogovoru ruskega in turškega predsednika se napetost v sirski provinci Idlib opazno znižuje. Podrobnosti premirja med tamkajšnjima sprtima stranema, ki na nasprotna bregova postavljata tudi Ankaro in Moskvo, naj bi bile že skoraj v celoti dorečene. V kolikšni meri bosta Vladimir Putin in Recep Tayyip Erdogan pogasila sirsko državljansko vojno, ki je izbruhnila pred skoraj natanko devetimi leti, ostaja nejasno, podobno nejasna pa je usoda več sto tisoč beguncev, ki so se iz Idliba napotili proti turški meji in zmrzujejo v nepričakovanih zimskih razmerah, ter vseh tistih, ki jih je Turčija s svojega ozemlja napotila proti Evropi.

Ankara, ki je zaradi nečloveškega romanja nesrečnikov čez razburkano morje znova zaprla morsko pot proti Grčiji, je tudi včeraj puščala odprto kopensko pot in nadaljevala obtožbe, da Grčija z nasiljem odvrača vse, ki želijo poiskati zatočišče v državah Evropske unije. Erdogan je na srečanju s poslanci svoje Stranke za pravičnost in razvoj že v torek obtožil Grčijo skrajno nehumanega ravnanja z begunci. »Nobene razlike ni med tem, kar so delali nacisti, in tem, kar vidimo na meji z Grčijo,« je dejal. V podkrepitev svojih trditev je kazal posnetke policijskega pretepanja migrantov, odvzemanja njihovih osebnih predmetov in tudi oblačil pred vračanjem na turško stran ter celo streljanja proti beguncem, ki jih je policija odvračala s solzivcem.

Da Turčija begunce obravnava kot drobiž v barantanju z Brusljem, je še bolj jasno iz Erdoganovih groženj, da bo odprl tudi vse sredozemske poti v Evropo, ko se bo vreme otoplilo, če ne bo Unija izpolnila obljub iz leta 2016 sklenjenega »begunskega sporazuma«, vključno z ukinitvijo vizumov za turške državljane, pospešitvijo pogajanja o turškem članstvu v EU in prenovi sporazuma o carinski uniji.