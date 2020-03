Čeprav po svetu zaradi pandemije novega koronavirusa kot po tekočem traku odpovedujejo športna tekmovanja, so nogometaši v evropski ligi še aktivni. Mogoče bo drugače že po torkovem sestanku Evropske nogometne zveze, na katerem bodo govorili tudi o usodi lige prvakov, evropske lige in evropskega prvenstva.

A danes je na sporedu šest tekem osmine finala, obračuna Sevilla - Roma in Inter - Getafe pa sta zaradi omenjenega virusa preloženi. Kljub vsemu so bili dobro razpoloženi nogometaši Uniteda, ki so povedli v 28. minuti z golom Odiona Ighaloja, Daniel James pa je v 58. podvojil prednost Angležev.

V končnici tekme pa so rdeči vragi zadeli še trikrat. Juan Mata se je med strelce vpisal v 82. minuti, v drugi in tretji minuti sodniškega dodatka pa še Mason Greenwood in Andreas Perreira.

Baslu so v Frankfurtu visoko zmago priigrali Samuele Campo v 27., Kevin Bua v 73. in Fabian Frei v 85. minuti. V Istanbulu pa je bil edini strelec Edin Višća, ki je zadel z bele pike v 88. minuti.

Ob 21. uri so se začele še tekme Olympiakos - Wolverhampton, Glasgow Rangers - Bayer Leverkusen in Wolfsburg - Šahtar Donjeck.