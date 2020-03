V senci sprejemanja ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa je vlada včeraj s položaja državnega sekretarja v premierjevem kabinetu razrešila Damirja Črnčeca. Ta je, kot je razvidno iz vladnega gradiva, predlog za svojo razrešitev premierju podal v sredo. S svojo odločitvijo je Črnčec presenetil celo sodelavce v kabinetu; z današnjim imenovanjem nove vlade in torej odhodom Šarca bi mu funkcija tako in tako prenehala.

Nad Črnčečevim ravnanjem so presenečeni tudi v strankah Šarčeve koalicije; z očitki na njegov račun ne varčujejo. Poudarjajo, da Črnčec odhaja na dan, ko je zaradi naraščanja števila primerov okužb s koronavirusom razglašena epidemija, in dodajajo, da je najbližji Šarčev sodelavec edini, ki tik pred zdajci zapušča premierjev kabinet.

Naši sogovorniki vidijo dve možni razlagi Črnčečeve poteze. Nekateri ne izključujejo možnosti, da se ga bo še pred imenovanjem nove vlade z delovnega mesta na obrambnem ministrstvu, ki ga čaka, prerazporedilo v kakšen drug resor. Na čelo obrambnega ministrstva namreč prihaja Matej Tonin, kot je znano, pa so med Toninom in Črnčecem v zadnjem času letele zelo ostre obtožbe. Kot drugo možno razlago naši sogovorniki navajajo, da se je želel Črnčec izogniti predaji poslov državnemu sekretarju, ki si ga bo za nacionalno varnost v kabinet pripeljal Janez Janša. Vprašanje o razlogih za Črnčečevo razrešitev smo naslovili tudi na premierjev kabinet, a odgovora nismo dobili. me