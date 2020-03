Zadnji konec tedna je marsikateremu smučarju, ki se je spuščal po končno dodobra zasneženih strminah smučišča Vogel, ob vrnitvi v dolino izkušnjo omadeževalo obvestilo redarjev o napačno parkiranem vozilu, čeprav naj bi, kot so zatrjevali smučarji, vozila tako parkirali po navodilih reditelja. V Bohinju opozarjajo, da se smučarji takšnim neljubim zapletom lahko izognejo, saj lahko, podobno kot poleti, vozilo pustijo na bolj oddaljenih parkiriščih in se brezplačno s posebnim prevozom odpeljejo do vznožja smučišča.

Brezplačni organizirani prevoz do Bohinjskega jezera v zimskem času nadomešča skibus, ki skrbi za prevoz do bližnjih smučišč. Na Voglu je po podatkih Turizma Bohinj trenutno snežna odeja debela dober meter, zato ta konec tedna ponovno pričakujejo več smučarjev. Vendar pa so kapacitete parkirišča pod smučiščem, ki leži v ožjem območju Triglavskega narodnega parka, omejene in ob povečanem obisku konec tedna ne zadoščajo za vse obiskovalce.

»Da bi vsem omogočili čim manj stresno pot do smučišča, smo ob skibusu v Bohinju okrepili brezplačni organizirani prevoz od parkirišča Danica v Bohinjski Bistrici, ki bo smučarje odpeljal do spodnje postaje žičnice in tudi nazaj. Za dobro voljo in za okolju prijazno odločitev bo smučišče Vogel vse, ki se boste za prihod do smučišča uporabili organizirani brezplačni prevoz, nagradilo z ugodnejšo smučarsko karto,« pravi Klemen Langus, direktor Turizma Bohinj. Prevoze organizirajo v sodelovanju z Žičnicami Vogel Bohinj in Občino Bohinj. Tako bo vsak lep konec tedna do konca smučarske sezone, obljublja Langus. pe