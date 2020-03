Gospodarske napovedi pretresajo črnoglede slutnje. 47 odstotkov podjetij v Nemčiji zaradi koronavirusa pričakuje upad prometa. Vsakič ko pogledamo v e-nabiralnik, nam je podarjenih več uric. Odpoved, prestavitev, začasna zamrznitev. Jasno je, da bodo v tej fazi pod udarom zlasti tako imenovane šibke vezi, ki jih sociologi razlikujemo od močnih po tem, da nam omogočajo dostop do informacij in virov. Moč šibkih vezi je v tem, da oblikujejo povezovalne mostove do preostalih omrežij.

Istočasno se odstirata čas in prostor za močne vezi. Te označujejo zaupanje, intimnost. Sem običajno sodijo družinski, partnerski odnosi. Osebna, družinska sreča je tista, ki nosi svetlobo tudi zunaj meja domačega doma. Kleše in kristalizira pa jo lahko le prisotna oseba. Začutiti vezi ljubezni, prijateljstva, zaupanja zahteva čas. Je paradoks sedanje histerije v tem, da nam je v nedrje nasula menda skoraj nedostopen prestiž 21. stoletja – čas? Smo se morebiti ustrašili (tudi) tega? Odpoved potovanj prinaša dodatne urice na otroški konto. Kdor vrednoti družino, in menda jo večina postavlja pred vse drugo, ga bodo morda rigorozni ukrepi zaradi koronavirusa osrečili.

Kako snovalci Dnevnikovega izbora najboljšega zaposlovalca Zlata nit razumemo koronavirus in kako bomo ukrepali? Projekt, predvsem veliki finale (razglasitev najboljših zaposlovalcev za leto 2019, najboljše zlate prakse in priznanj SPP – z leti še vedno zavzeti), zaradi nevarnosti koronavirusa ni ogrožen. Konferenca in slavnostna podelitev, ki sta bili napovedani za 26. marec, odpadeta, okrepili pa bomo vsebinski snopič , ki izide 28. marca. Naj bo koronavirus spodbuda, da beremo več, da vidimo dlje in čutimo globlje.