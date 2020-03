»V Mariboru se zdaj gradi največ novih stanovanj na prebivalca v Sloveniji, gradi tudi državni stanovanjski sklad,« je v intervjuju za Objektiv poudaril župan Saša Arsenovič. Drugo največje mesto je – po desetletju kriznega zatišja – zajel zaznaven gradbeni val. Zgolj državni sklad ta čas na Studencih gradi 400 novih najemnih stanovanj v velikosti od 35 do 85 kvadratnih metrov.

Na južnem delu mesta Maribor, v bližini znamenite Pekrske gorce, bo nastala nova stanovanjska soseska s petimi dvonadstropnimi stavbami, ki jo z desetimi milijoni evrov sofinancira ministrstvo za okolje in prostor. Na skoraj 24 milijonov evrov ovrednoten gradbeni projekt ima namreč močno trajnostno komponento. Dva objekta s skupaj 88 stanovanji in garažo bosta ustrezala merilom lesene trajnostne gradnje. »Predvidena je lesena nosilna konstrukcija nadzemnega dela,« je izpostavil Črtomir Remec, direktor Stanovanjskega sklada RS, in dodal, da bosta objekta imela učinkovito prezračevanje s ponovno uporabo (rekuperacijo) toplote, parkirni prostori pa bodo opremljeni s polnilnicami za električna vozila. »Objekta bo odlikovala tudi nizka gostota pozidave, odlična lokacija ob zelenih površinah in vpetost v mestno okolje.«

Prednost mladim in (mladim) družinam Prva faza gradnje, ki jo izvaja murskosoboški Pomgrad s partnerskimi družbami, bo predvidoma sklenjena marca 2022, ko naj bi bil objavljen prvi razpis za oddajo stanovanj v najem. Prednost bodo imeli mlade družine, družine in mladi, veliko pozornosti pa bodo posvetili tudi starejšim, slabo pokretnim in funkcionalno oviranim. Soseska Pod Pekrsko gorco bo namreč zajemala tudi stavbi s skupno 60 oskrbovanimi stanovanji in z dnevnim centrom aktivnosti za starejše. Nedaleč od nove soseske je sočasno v sklepni fazi več zasebnih stanovanjskih gradenj, ki so odziv na trajno nezadovoljeno povpraševanje na nepremičninskem trgu. V prihodnjih dveh letih naj bi na trg prišlo krepko čez tisoč novih stanovanj. Dokončan in skoraj zapolnjen je že nov stanovanjski blok Primius v Studenški ulici, do poletja naj bi bili vseljivi tudi bližnji konkurenčni projekti. Spremenjeno veduto bo dobilo tudi širše mestno središče. V Dnevniku smo že poročali, da bosta na lokaciji načrtovanega kulturnega središča in galerije Maks, ob desnem Bregu Drave, zrasli enajst- in osemnadstropna stolpnica s skupaj 150 stanovanji.

In še se bo gradilo Ali je bila izvedba vseh tržnih stanovanjskih gradenj ekonomsko utemeljena, bo znano že v kratkem. Nepremičninski strokovnjaki namreč domnevajo, da bodo nekateri interesenti imeli težave zagotoviti kupnino zaradi zaostrenih pogojev in posledičnega občutnega upada bančnega kreditiranja. Gradbinci in nepremičninarji kljub temu ostajajo optimistični, apetitov tudi še ni nasitil republiški stanovanjski sklad. Na jugovzhodu Maribora načrtuje sosesko Novo Pobrežje s skupaj kar 450 stanovanji. Gradnjo naj bi zagnali čez dve leti. Nedaleč stran podjetje Andrejc načrtuje izgradnjo osmih blokov s 540 stanovanji.