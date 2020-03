Število tistih, ki so bili napadeni, se iz dneva v dan viša, zato lahko vsak trenutek pričakujemo, da bomo prvega izmed obolelih z novim »trojancem« dobili tudi med našimi glamuroznimi prijatelji. Ti nadvse radi potujejo po vseh koncih in kotičkih sveta ter skrbijo za to, da so njihovi oboževalci čim bolj nagneteni na odrskih, športnih ter vseh drugih scenskih prizoriščih. Za zdaj se s tem ni pohvalil in postal senzacija še nihče, je pa že kar nekaj takšnih, ki so se že pobahali, da so zaradi suma na okužbo v domači samoizolaciji ali pa da jim je odpadel koncert ali kakšna druga kulturno-umetniška uprizoritev. Smo pa zato dobili trojico imitatorjev burkačev, ki so v oddaji Kaj dogaja? Z Jonasom priredili pesem skupine Game Over in si nadeli ime Germ Over. Tilen Artač, Igor Bračič in Klemen Slakonja so v enem izmed verzov zapeli: »Prišla si iz Milana, zvečer vsa nažgana, direkt v mojo posteljo. Zjutraj, ko si vstala, si vame zakašljala in takrat fasal sem koronico…«

Parodija je tako, kot je bilo pričakovano, razdelila ljudstvo. Enim se je zdelo fino, drugim pač ne. Videopesmica se po poročanju na strani žurnal24.si ni zdela prav nič smešna članu skupine Game Over Dennisu Vučaku , ki je na enem izmed družbenih omrežij zapisal: »Delati se norca iz bolezni in ljudi, ki so okuženi, za moje pojme ni ravno tema za norčevanje.« Revija Mladina pa je poročala, da je taisti koronahit razvnel samega novega predsednika vlade Janeza Janšo, ki je na konkurenčni družbeni platformi zapisal, da je pesem neokusna, neodgovorna in škodljiva. No, na koncu se je moral oglasiti celo urednik razvedrilnega programa Vanja Vardjan, ki je ljudstvo pomiril, da gre res za parodijo in nič zlonamernega. Po njegovih podatkih naj bi bilo veliko več takšnih, ki jim je bila stvar zabavna. Klemen Slakonja je na svojem medmrežnem družbenem profilu namignil, da koronapesmice niti slučajno niso naredili zato, da bi se norčevali iz obolelih in umrlih. S parodijo so želeli na nevarnost in zaščitne ukrepe opozoriti predvsem mlade in tiste gledalce ter uporabnike spleta, ki tovrstnih informacij ne spremljajo v informativnih oddajah ali objavah.

Bojan Emeršič je domnevni seksist

Še bolj nesprejemljivo kot zafrkavanje na temo koronavirusa je dandanes, kot kaže, nedopustno govorjenje o razlikah med spoloma. Igralec in nekdanji TV-voditelj Bojan Emeršič se je namreč znašel na sramotilnem stebru, ker naj bi s seksistično izjavo omalovaževal enakost med spoloma kot tudi prizadevanja žensk za enake možnosti. Tako so zapisali v utemeljitvi domnevno nečastne nagrade v feminističnem in queerovskem kolektivu z imenom Rdeče zore in uredništvu spletnega portala spol.si, ki se reklamira s sloganom »Ženska brez moškega je kot riba brez bicikla«. Emeršič je po njihovem strokovnem mnenju seksistično nastrojen zaradi izjave, da mu »ni všeč pretirana emancipacija zadnjih 15 let, ženske se borite za svoje pravice, ki pa jih že imate. To vpliva tudi na erotiko, kar pa ni prav, saj smo moški in ženske drugačni. Moški je od nekdaj lovec, zdaj pa izgublja svojo primarno vlogo.« Bojan je v časopisu Svet24 po prejetju bodeče nagrade povedal, da ga zanima, kje lahko prevzame to laskavo nagrado, in da upa, da je v obliki kakšne lepe broške, da jo bo lahko z veseljem nosil.

Ljubitelje pasjih radosti je minuli teden razhudila pisateljica in TV-komentatorka Milena Miklavčič, ki je v oddaji Zadnja beseda dejala, da so ljudje, ki spijo s svojimi psi, nagravžni in da kadar zagleda koga, ki se sprehaja s psom, pomisli, da ta človek najbrž nima nobenega prijatelja, da bi se z njim sprehajal, pa se mora zato s psom. Ljubitelji psov so udarili še huje kot sufražetke. Miklavčičeva, ki je postala najbolj osovražena sovražnica psov v zgodovini samostojne države, je za revijo Nova povedala, da so ji zaradi izjave grozili celo s smrtjo. V reviji Zvezde Lady so z njo obračunali še nekateri zvezdniški ljubitelji vsakovrstnih štirinožnih primerkov. Glasbenik Dadi Daz, ki naj bi se skrival za pravim imenom Dalibor Davidović, je na primer povedal, da je njegov pes hišni ljubljenček in član družine kot brat, sestra, mati in da seveda kot tak spi v njegovi postelji. Tudi slovenska glasbena superzvezdnica Helena Blagne je povedala, da s kužki živi vse življenje, »ker kužek dobro vpliva na človeka«. Pes naj bi bil po njenem prepričanju tudi edina žival na svetu, ki ima bolj rada človeka kot samega sebe. O tem, ali njen kodrasti bišon lahko skače po kavču ali njeni postelji, pa ni hotela razglabljati, ker se ji to zdi preveč zasebno. Povedala je le, da ima v hiši svoje ležišče in je zelo negovan, šolan in razume vse ukaze.