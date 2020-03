Špekulacije in ugibanja, kdo bo letos krojil vrh formule 1, so pred tradicionalnim začetkom sezone v Melbournu v Avstraliji nadomestili pomisleki o smiselnosti izvedbe uvodne dirke v Albert Parku. Ta bo navkljub pandemiji koronavirusa, ki ni zaobšla niti dežele »tam spodaj«, odprta za javnost, organizatorji pa se z izjemo prepovedi druženja dirkačev z navijači za strožje ukrepe niso odločili. Sprenevedanje in mlačen odziv vodstva Mednarodne avtomobilistične zveze (FIA) sta poskrbela za precejšnje nelagodje med dirkači, situacijo pa je še poslabšala novica, da se je s koronavirusom okužil eden od članov moštva McLaren, medtem ko sta še dva člana spremljevalnega osebja pri Haasu v karanteni. Moštvo iz Wokinga je nemudoma reagiralo in odpovedalo udeležbo na nedeljski preizkušnji.

»Sem zelo presenečen, da smo sploh tukaj, in hkrati šokiran, da dirkači sedimo v isti sobi,« je na novinarski konferenci včeraj dejal aktualni svetovni prvak Lewis Hamilton, zaskrbljen nad dejstvom, da dirka ne bo zaprta za gledalce. Teh naj bi se po napovedih organizatorjev konec tedna ob dirkališču zbralo več kot 80.000. »Donald Trump zapira meje, liga NBA je prekinila sezono, medtem ko formula 1 ostaja na sporedu,« je pristavil voznik Mercedesa, ki je tudi letos glavni favorit za osvojitev naslova. To so potrdila že testiranja v Barceloni, na katerih bila sta z moštvenim kolegom Valtterijem Bottasom v novem dirkalniku w11 med najhitrejšimi. »Avtomobil je nadgradnja lanskega in je še boljši. Nekaj malenkosti pa bo še treba popraviti,« je dejal Britanec, ki lovi svoj sedmi naslov svetovnega prvaka, s čimer bi izenačil dosežek rekorderja Michaela Schumacherja.

Načrte mu bodo poskušali prekrižati pri Ferrariju, ki je imel veliko srečo, da je sploh pripotoval v Avstralijo. Rdeči so namreč tik pred zdajci ušli karanteni, ki so jo pred dnevi razglasile italijanske oblasti. »V moštvu vlada nenavadno vzdušje, saj mnogi mislijo na svoje družine v Italiji, ki se skušajo ubraniti pred virusom,« je priznal voznik moštva iz Maranella Charles Leclerc. Monačan je že v lanski sezoni večkrat zasenčil izkušenega veterana Sebastiana Vettla in letos od Nemca prevzema vlogo prvega voznika, čeprav vodja ekipe Mattia Binotto zatrjuje, da bosta imela dirkača v moštvu enakovreden status.

Poznavalci med tiste, ki bi lahko premešali karte pri vrhu, uvrščajo tudi Maxa Verstappna. Lani tretji v seštevku svetovnega pokala se je s svojim red bullom izkazal na zimskih testiranjih, zato bo vsaj v uvodu sezone bržkone celo nevarnejši zasledovalec Mercedesa kot Ferrari. »Resnično smo se trudili, da letošnjo sezono začnemo bolje kot lansko. Zdaj bomo izvedeli, ali se bo to tudi uresničilo. Priprave so nam uspele, upam le, da bo to zadostovalo,« je razkril Max Verstappen.