Medtem ko pristojne službe vsak dan preštevajo nove primere okuženih s koronavirusom, pa se turistični delavci že soočajo s preštevanjem števila odpovedi rezervacij. Če so še v začetku marca predvsem ljubljanski hotelirji v prihodnje mesece zrli precej optimistično, saj drastičnih odpovedi takrat še ni bilo, pa je stanje zdaj že nekoliko drugačno.

Po podatkih javnega zavoda Turizem Ljubljana je v prvih dveh mesecih letošnjega leta ljubljanska turistična informacijska centra obiskalo 189 turistov iz Kitajske, medtem ko jih je bilo lani v tem obdobju 331. Nekaj manj je bilo v TIC v začetku letošnjega leta tudi turistov iz Japonske. »V bližnji prihodnosti pričakujemo upad obiskovalcev iz držav, ki jih bo prizadel novi virus,« je takrat napovedala Nina Kosin iz Turizma Ljubljana. In prav to se dogaja, vse glasneje opozarjajo tudi turistični vodniki, ki so zaskrbljeni, saj nekatere turistične skupine odpovedujejo tudi termine, ki so bili dogovorjeni že za jesen.

Odpovedi turističnih skupin se vrstijo »Januarja in v začetku februarja so še prihajale rezervacije, potem pa samo še odpovedi,« opisuje Janez Virant, turistični vodnik in član Društva regionalnih turističnih vodnikov Slovenije. Pri svojem delu sodeluje tudi z azijskimi turisti, največkrat vodi skupine turistov iz Tajvana. Za turistična vodenja se običajno dogovarja neposredno z azijskimi turističnimi agencijami ali prek domačih agencij. Skupine po navadi štejejo do trideset ljudi. V svojem programu potovanja po Evropi oziroma Balkanu Sloveniji namenijo eno ali dve noči, najraje na Bledu ali v Ljubljani, angažirajo pa tudi lokalnega vodnika. »Z eno od agencij sem imel denimo dogovorjena vodenja za štirinajst skupin. Vsa so odpovedana,« pove Janez Virant in ob tem opozori, da ne gre zgolj za kratkoročne odpovedi. »Nekatere skupine so odpovedale vodenja, dogovorjena za april, maj, junij, pa tudi že za september in oktober.« Nekoliko manj drastične razmere so za zdaj pri turistični vodnici Chinatsu Nakajima, Japonki, ki že dolga leta živi v Ljubljani: »Še v začetku marca sem imela nekaj skupin, potem pa so se začele vrstiti odpovedi. A rezervacije, ki jih imam za drugo polovico leta, za zdaj še ostajajo. Bomo videli, kako bo.« Ocenjuje, da bi Japonci radi potovali, a jih predvsem skrbijo razmere v Evropi.

Brez turistov iz Italije Janez Virant ob tem opozarja, da večina turističnih vodnikov denar služi v prekarnih oblikah dela in da so se znašli v težkem položaju: »Resda smo imeli nekaj odličnih let, a na kaj takega se nismo mogli pripraviti in tudi ne vemo, kaj pričakovati.« Nekoliko bolj optimističen je sogovornik sicer glede razmer po zajezitvi koronavirusa. »Azijski trg je velik in ko se razmere umirijo, bodo ljudje spet potovali, tudi v Slovenijo,« je prepričan. Vendar turistična vodnica Diana Ternav opozarja, da to najbrž še ne bo tako kmalu. Sama dela pretežno s turisti iz Italije in te dni italijanskih skupin ni. »Začelo se je že marca, saj so že takrat potovanja ustavile šolske skupine, zdaj pa imamo odpovedano že vse do maja, torej tudi v času velikonočnih in prvomajskih praznikov,« razmere opisuje turistična vodnica in ob tem opozarja tudi na druge posledice izbruha koronavirusa. »Tudi ko se bodo razmere z zdravstvenega vidika umirile, se ljudje ne bodo takoj odločili za potovanja.«