Nogometna zveza Slovenije (NZS) je z današnjim dnem najmanj do konca marca prekinila vsa tekmovanja pod svojim okriljem. Takšno odločitev je sprejela potem, ko je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) razglasila pandemijo koronavirusa in se v Sloveniji zapirajo vse izobraževalne ustanove. NZS je ocenila, da je morebitno tveganje okužbe previsoko, da bi nadaljevali tekmovanja. Obenem priporoča tudi prekinitev vseh treningov za vse mlajše in mladinske selekcije, kar so v večini klubov takoj tudi upoštevali. NZS je v sporočilu za javnost še zapisala, da bo njeno delovanje na preostalih področjih potekalo nemoteno ter v skladu s priporočili in odredbami države.

NZS je sprva načrtovala tekme pred praznimi tribunami, danes pa sprejela pričakovan sklep, da tekem do konca marca sploh ne bo. Nogometaši so se pripravljali na tekme 26. kroga (prva bi morala biti že danes v Šiški med Bravom in Triglavom), a še preden je NZS prekinila tekmovanja, so se prek sindikata profesionalnih nogometašev oglasili tudi vsi kapetani slovenskih prvoligašev, da jih je strah širjenja koronavirusa po garderobah, zato so menili, da je treba v najkrajšem možnem času prekiniti vse aktivnosti v klubih.

Kako je nogometaše strah koronavirusa, je bilo očitno danes zjutraj na Kodeljevem, kjer trenira Olimpija. Čeprav tedaj prvenstvo še ni bilo prekinjeno, niso pokazali posebne želje po treniranju, medtem pa je trener Safet Hadžić nekajkrat ponovil, da trening vendarle bo. »Težko je kar koli povedati. Igralci z glavami niso povsem pri nogometu. Ker so stiki odsvetovani, nogometaše zelo moti, da so na kupu v garderobi, pa tudi na igrišču je veliko kontakta v dvobojih. Zlasti nogometaši, ki imajo otroke, so zaskrbljeni,« je povedal Safet Hadžić.