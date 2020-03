V portugalskem pristanišču Horta so policisti leta 2018 na katamaranu Florida I zaplenili 840 kilogramov kokaina iz Srednje Amerike za evropski trg, poroča evropski policijski urad Europol. Takrat so prijeli štiri osebe, državljane BiH, Črne gore in Srbije, pripadnike balkanske kriminalne narkozdružbe, ki pa so jo zdaj, natančneje v torek, razbili hrvaški, črnogorski in srbski kriminalisti, pri preiskavah so pomagali tudi slovenski. Aretirali so osem ljudi, pet jih še iščejo, v 20 hišnih preiskavah pa so zasegli sedem luksuznih vozil, 12.500 evrov, nekaj ur znamke Rolex, nekaj kosov orožja, eksploziv, naboje, telefone in SIM-kartice. S to operacijo so policisti presekali eno pomembnejših kokainskih poti v Evropo.

Od skupno trinajstih osumljencev sta bila dva vodji kartela, vsak član pa je imel svojo nalogo, je delovanje organizacije za medije opisala Mira Samardžić, specializirana tožilka v Črni gori, ki je nadzirala torkovo operacijo. Organizatorja sta skrbela za finance združbe in koordinacijo članov. »Vsak od tihotapcev je imel svojo nalogo. S plovili, katamarani in jahtami so večje količine droge v Evropo tihotapili iz Južne Amerike. Vrednost kilograma kokaina je s prvotnih pet tisoč evrov na evropskih tleh poskočila na 30.000 ali celo 40.000 evrov, odvisno od tega, na katerem trgu so ga prodali,« je pojasnila Samardžićeva. Pomembno vlogo pri tihotapljenju so imeli tudi črnogorski pomorščaki, zadolženi za prenos večjih količin droge.

Konec februarja zasegli 5,5 tone kokaina Na vprašanje novinarjev, ali gre za novo narkoskupino ali za del večje, že obstoječe kriminalne združbe, je glavni specializirani tožilec Milivoje Kanić dejal, da je organizacija proizvodnje in transporta tolikšne količine droge na tem območju nemogoča brez sodelovanja teh združb. Ali so s kokainom zasluženi denar prali v Črni gori, na specializiranem tožilstvu še ugotavljajo. Po navedbah Samardžićeve je eden od članov združbe skoraj zagotovo sodeloval tudi pri tihotapljenju 5,5 tone kokaina, ki so ga konec februarja zaplenili na Arubi. Ladja Aressa je bila iz Kolumbije na poti v grški Solun, v akciji nizozemskih oblasti so prijeli enajst Črnogorcev. Kot smo nedavno pisali v Dnevnikovem Objektivu, imajo črnogorski klani pomembno vlogo pri tranzitu kokaina na Balkanu. Kokain iz osrednje Južne Amerike v Evropo prispe bodisi po zračni bodisi po pomorski poti, je takrat pojasnil Tomaž Peršolja, vodja sektorja za organizirano kriminaliteto. Kokain kolumbijskih in drugih kartelov dovažajo v komercialnih in zasebnih letalih, po morju v ladijskih zabojnikih, tu in tam tudi v »narkopodmornicah«. Droga evropsko obalo doseže v približno tednu dni, odvisno od točke pristanišča pa jo nato po državah razvozijo po različnih poteh, med drugimi po balkanski. Peršolja pravi, da je v primeru mednarodnih združb ključno sodelovanje z Europolom in njegovo široko mrežo članic, prek katerih poteka izmenjava osebnih podatkov o potencialnih članih združb. Evropejci za droge porabijo najmanj 30 milijard evrov na leto, največ za konopljo, kokain in heroin.