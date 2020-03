Večina mačk, ki jim je dovoljeno se potikati v okolici doma, v povprečju ostaja na razdalji sto metrov od hiše. Kljub omejenemu gibanju pa so znanstveniki ugotovili, da imajo mačke do desetkrat večji vpliv na divje življenje kot ostali plenilci.

Študija, objavljena v zborniku Animal Conservation, je želela ugotoviti, kako se hišne mačke gibljejo v okolju in kaj takrat počnejo. Zajela je 925 mačk v urbanih in ruralnih območjih v šestih državah sveta in jih opremila z GPS napravami. Študija je ugotovila, da vsaka mačka ubije povprečno tri in pol živali na mesec. Raziskovalci verjamejo, da je velika številka posledica dejstva, da je v soseskah veliko število mačk na majhnem območju, za razliko od divjih plenilcev, ki živijo v divjini.

Znanstveniki prav tako poudarjajo, da je težko z gotovostjo trditi, katere vrste živali bi bile zunaj še prisotne, če domačih mačk v soseskah ne bi bilo.