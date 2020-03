Pri Fisu so tako le sprejeli pričakovano odločitev in zaradi širjenja novega koronavirusa dve postojanki pred koncem sezone, danes bi morala biti tekma v Trondheimu, nato pa še finale s poleti na letalnici v Vikersundu, predčasno končali 41. sezono svetovnega pokala. To je najhitrejši konec sezone svetovnega pokala v 25 letih.

»Moramo vas obvestiti, da je sezona svetovnega pokala 2019/20 končana,« je v Trondheimu dejal Hofer. To pomeni, da je zmagovalec svetovnega pokala postal Avstrijec Stefan Kraft, najboljši Slovenec je Peter Prevc na osmem mestu. Kraft je osvojil tudi mali globus za polete, na drugem mestu v točkovanju poletov je končal Slovenec Timi Zajc, norveško turnejo pa je po dveh prizoriščih dobil Poljak Kamil Stoch.

Organizatorji svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Planici, ki bi moralo biti po koncu sezone svetovnega pokala prihodnji teden v dolini pod Poncami, so prav tako potrdili, da je sezona že končana.

»Mednarodna smučarska zveza Fis je v koordinaciji s Smučarsko zvezo Slovenije in OK Planica zaradi pojava koronavirusa in morebitnih posledic sprejela odločitev o prestavitvi SP v poletih, ki bi moralo biti na sporedu od 19. do 22. marca,« je sporočil tiskovni predstavnik Tomi Trbovc. »Nov termin SP bo določen s strani predsedstva Fisa v dogovoru s SZS in OK Planica in usklajen s pristojnimi odbori pri mednarodni zvezi,« so še zapisali organizatorji Planice.