Kot napovedano, so danes v Kemisu sprejeli delavce vrhniške komunale, ki so morali v skladu z odločbo državnega inšpektorata za okolje in prostor odklopiti vodo nelegalno zgrajenemu objektu. Šlo je za podzemni zalogovnik za požarno vodo. Odločbo so uspeli izvršiti tako, da so preostali objekti še naprej oskrbovani.

Tako Kemis lahko tudi v nadalje sprejema odpadke. »Ni isto, kot če bi imeli vse priklopljeno,« je dejal Šimenc, a dodal, da je požarna varnost ustrezna.

Kemis ima skladišče, posebej namenjeno nevarnim odpadkom, lahko jih denimo ločuje med sabo po različnih vrstah in podobno. Komunalna podjetja in industrija takih skladišč nimajo, je spomnil Šimenc.

Odklop vode je posledica odločbe gradbene inšpekcije iz oktobra lani, da je Kemisov podzemni rezervoar za požarno vodo nelegalen objekt. Elektro Ljubljana je na podlagi iste odločitve objektu prejšnji teden odklopil elektriko, sprva na celotnem objektu, kasneje pa so to popravili in odklopili le napajanje podzemnega rezervoarja za vodo.

Podobnega razpleta so si v Kemisu želeli tudi v primeru odklopa vode. Če bi komunala zaprla vodo za celoten objekt, obratovanje namreč ne bi bilo več možno, saj Kemis ne bi mogel zagotavljati požarne varnosti. Na drugi strani je bazen za požarno vodo trenutno poln, zato njegov odklop ne predstavlja takojšnje težave.

Gradbena inšpekcija je sicer nedavno odločila tudi v primeru drugih dveh objektov, ki jih je Kemis obnovil po požaru maja 2017. Glavna stavba centra za predelavo in odstranjevanje nevarnih odpadkov je po tej odločitvi črna gradnja, prizidek k njej pa nima uporabnega dovoljenja.

V Kemisu so se na odločbo pritožili in Šimenc je prepričan, da bodo uspeli. V vmesnem času pa bodo v podjetju kljubovali inšpektorjem in še naprej prevzemali in skrbeli za odpadke.

»Odločili smo se, da ne bomo ogrožali okolja in gospodarstva še s tem,« je dejal Šimenc. Kemis med drugim skrbi za odpadke iz UKC Ljubljana, pa tudi gospodarstvo se sooča z velikimi težavami že zaradi izbruha novega koronavirusa.