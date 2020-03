Zoran Janković: »Nisem samovoljen, saj mesto sooblikujemo skupaj z meščani in drugimi deležniki. Sem pa odločen, in ko so odločitve sprejete, vztrajam, dokler zastavljeni cilji niso uresničeni. Drugače napredek ne bi bil mogoč. Pomembno je sprejeti odločitev in zanjo prevzeti odgovornost.« (Foto: Bor Slana/STA)