Alojz Ihan, profesor medicinske mikrobiologije: Koronavirus je za nas požarna vaja

»Vsaka nova, svetovno pomembna virusna urgenca je nekakšna nova 'požarna vaja', ki povzame do tistega trenutka dostopne tehnološke in organizacijske zmožnosti za rešitev problema,« skupna prizadevanja znanstvenikov v zbiranju informacij o novem koronavirusu in načinih zaščite pred njim komentira dr. Alojz Ihan, profesor medicinske mikrobiologije in imunologije ter vodja Oddelka za imunologijo na Inštitutu za mikrobiologijo Medicinske fakultete.