»Glede na različne informacije, ki so se danes pojavile v medijih o okuženosti enega izmed članov naše ekipe, potrjujemo, da je bila na včerajšnjem testiranju pri eni osebi potrjena okužba s koronavirusom. Želeli bi, da oseba s pozitivnim izidom testa ostane anonimna in ji tako omogočimo čim boljše okolje v času zdravljenja. Bolnik je trenutno v samooskrbi in se počuti dobro,« je zapisal predsednik jeseniškega kluba Pogačar.

»Sporočamo, da smo že sprejeli preventivne ukrepe za zavarovanje drugih deležnikov ekipe in javnosti. V klubu smo po navodilih zdravniške službe takoj poskrbeli za izolacijo vseh članov ekipe, odpovedali pa smo tudi vse treninge in druge dejavnosti. Poleg tega smo vsem članom ekipe odredili štirinajstdnevno karanteno in čakajo na preventivna testiranja. Za zdaj nimamo potrjenih informacij, da bi bila v ekipi več kot ena okužba,« je še dodal Pogačar v sporočilu za javnost.

Po informacijah spletnega portala Siol naj bi se hokejist okužil na gostovanju v okviru alpske lige v Italiji 4. marca. Tedaj so Jeseničani na Južnem Tirolskem igrali proti ekipi Pustertal.

Prekinitev vseh tekmovanj pod okriljem RZS Vodstvo Rokometne zveze Slovenije (RZS) je sprejelo odločitev, da od danes, 12. marca, do nadaljnjega prekinja vsa tekmovanja v vseh članskih ligah in tekmovanju mladih, so zapisali na RZS.