Pri NZS so ocenili, da je morebitno tveganje okužbe previsoko, da bi se nogometna tekmovanja nadaljevala, zato so z današnjim dnem prekinili vsa tekmovanja pod svojim okriljem, poleg tega pa priporočajo tudi prekinitev vseh treningov za vse mlajše in mladinske selekcije.

Ukrep za zdaj velja do konca marca, delovanje NZS na ostalih področjih pa bo med tem časom potekalo nemoteno, vendar v skladu s priporočili in odredbami države. Ker se razmere hitro spreminjajo, bodo še naprej pozorno spremljali situacijo in v skladu s tem sprejemali nadaljnje ukrepe, so še zapisali pri krovni slovenski nogometni organizaciji.

Rdeča luč tudi za ligo prvakov in evropsko ligo Podobno odločitev je sprejela tudi Evropska nogometna zveza (Uefa), ki bo prekinila tako ligo prvakov kot evropsko ligo. Ni pa še jasno, kako in če sploh, se bosta tekmovanji nadaljevali. Odločitev Uefe, ki je predseduje Slovenec Aleksander Čeferin, je posledica hitre širitve virusa. Z novim koronavirusom je okužen nogometaš Juventusa Daniele Rugani in posledično je celotna ekipa italijanskega prvaka v samoizolaciji, enako je z nogometaši Reala iz Madrida, saj je z virusom okužil eden od njihovih košarkarjev. Obe omenjeni ekipi bi sicer prihodnji teden morali igrali povratni tekmi osmine finala lige prvakov.

RZS: Do nadaljnjega prekinja vsa tekmovanja Vodstvo Rokometne zveze Slovenije (RZS) je sprejelo odločitev, da od danes, 12. marca, do nadaljnjega prekinja vsa tekmovanja v vseh članskih ligah in tekmovanju mladih, so zapisali na RZS. O nadaljevanju tekmovanja bodo klubi, sodniki in delegati pravočasno obveščeni, ko bodo organi Republike Slovenije ocenili, da ponovno obstajajo pogoji za zbiranje oseb na javnih prireditvah v zaprtih prostorih. To odločitev je sprejelo vodstvo RZS skupaj s predsedniki članskih lig in predsedstvi ZRKTM glede na seznanitev s trenutnim mnenjem uradnih organov RS glede preprečitve in zajezitve širjenja novega koronavirusa.

Brez tekem tudi v ligi Aba in Aba 2, evroligi in evropski ligi Vodstvo košarkarske lige Aba je do nadaljnjega odpovedalo vse tekme. To velja tako za elitno ligo Aba kot za ligo Aba 2. Redni del tekmovanja v obeh konkurencah bi se moral končati ta teden. Slovenska predstavnika v ligi Aba 2, Rogaška in Helios Suns, sta imela zadnjo tekmo na sporedu danes v Rogaški Slatini, Koper Primorska, Cedevita Olimpija in Krka pa v soboto oziroma nedeljo. Zaradi koronavirusa je tekmovanje prekinjeno tudi v košarkarski evroligi in evropskem pokalu.