Piščance namreč lahko hipnotiziramo ali jih spravimo v trans, tako da njihovo glavo položimo ob tla in s palico ali prstom narišemo črto vzdolž tal. Črto začnemo risati pri kljunu. Če je piščanec hipnotiziran, bo še naprej buljil v črto in ostal nepremičen do 30 minut. Znane so tudi druge metode povzročitve tega stanja. Znanstveniki, ki preučujejo vedenje živali, to stanje opisujejo kot naravno stanje polparalize, v katero nekatere živali vstopijo, ko se počutijo ogrožene.