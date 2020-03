V odgovorih na vprašanja poslancev je Vizjak med drugim izpostavil teme, ki jih v predstavitvi še ni obdelal. Iva Dimic (NSi) ga je denimo povprašala o upravljanju z velikimi zvermi.

Vizjak je pojasnil, da je tik pred sprejemom strategija upravljanja z medvedom. Podobno je v zaključni fazi priprava smernic za odvzem volka iz narave. Vizjak je obljubil, da bo storil vse, da bodo ti dokumenti, ki so nastali pod okriljem stroke, zaživeli, še preden se s pomladjo pojavijo težave s temi zvermi. Je pa spomnil, da je govora o odvzemu iz narave: "Ne verjamem v omilitvene ukrepe, ki so všečni, a ne dajejo rezultatov."

Ukrepi glede podnebnih sprememb

Tako Lidijo Divjak Mirnik (LMŠ) kot tudi Natašo Sukič (Levica) je zanimalo Vizjakovo mnenje glede stališč stranke SDS do podnebnih sprememb. "Spremembe so očitne, tudi posledice uporabe fosilnih tehnologij so pripeljale do bistvenega zvišanja toplogrednih plinov," je Vizjak poudaril v odgovoru.

"Naša odgovornost je, da preprečimo nadaljnje onesnaževanje okolja z izpusti, odpadki in drugim, kar evidentno vpliva na okolje danes. Ali se to imenuje nekaj, kar je nepovratno, kar je nek cikel v zgodovini Zemlje ali ne, je drugo vprašanje, s tem se ne bi ukvarjal, ker so tudi stališča znanstvenikov različna. Je pa res, da so te spremembe danes in tu in da moramo ukrepati," je dejal.

Na področju energetike je Vizjak poudaril, da se moramo vprašati, s čim bomo nadomestili šesti blok Termoelektrane Šoštanj (Teš 6), katerega doba "bo verjetno z letom 2050 zaključena". "Zdi se mi naravnost smešno, da bi preprečili delovanje Teša, hkrati pa uvažali energijo s Poljske, ki tudi kuri premog. Vedeti moramo, kaj je substitut. Ali je to čista energija, ki ji tudi nasprotujemo, jedrska energija, ki ji tudi nasprotujemo?" je vprašal.

Na Vizjaka so sicer v preteklih letih že leteli očitki v zvezi s Tešem 6, saj je kot minister bdel nad energetiko v času, ko se je oblikoval projekt. V zaslišanju je glede te teme poudaril, da ne bi smeli enačiti velikega pomena tega projekta za energetski sistem in vseh zlorab, ki so se dogajale pri njem.

Glede hidroelektrarn na Muri in gradnje novega bloka Nuklearne elektrarne Krško je ocenil, da je treba nadaljevati vsaj s pripravo strokovnih podlag, da se ugotovi njihova sprejemljivost za naravo in na koncu sprejme odločitev. "Kar tako zaustaviti vse, je neodgovorno," je poudaril in dodal: "Ne bom rekel niti da niti ne glede teh dveh projektov."