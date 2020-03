»Služba moškega nogometnega reprezentanta je bolj zahtevna in odgovorna kot služba ženske reprezentantke,« je bilo slišati od zastopnikov ameriške zveze, ki se že lep čas spopadajo z obtožbami glede neenakega plačila ženskih nogometašic. Obramba trdi, da je za ženski nogomet potrebne manj nogometne veščine in da je nasploh manj zahteven od moškega nogometa. Ob tem so se sklicevali na biološke razlike in »neizpodbitne ugotovitve znanosti«. Na ta način želi zveza pravno dokazati, da pri plačilu ni diskriminirala na podlagi spola.

Odvetniki so se nad reprezentantki Carli Lloyd in Alex Morgan spravili z očitki, da nista tako močni in hitri kot moški igralci. »Ali mislite, da bi se lahko ženska ekipa enakovredno merila z moško člansko reprezentanco?« so na sodišču spraševali 37-letno napadalko Lloyd. »Nisem prepričana,« je odvrnila in vrnila z vprašanjem: »Se bomo najprej pomerile s fanti in nato prejele višje plačilo?« Morgan pa so vprašali, »če meni, da potrebujejo moški več nogometnega znanja in spretnosti kot ženske«. »Ne, drugačne veščine so potrebne,« je odgovorila zvezdnica.

V ZDA je z zakonom iz leta 1963 (Equal Pay Act) prepovedano, da bi ženske dobile za enako delo – to je za delo, ki se izvaja v podobnih delovnih pogojih in ki zahteva enake veščine, trud in odgovornost – nižjo plačo kot moški. Odvetniki zveze so poleg navedenih očitkov navrgli tudi, da so nogometaši na tekmah tarča bolj sovražnih navijačev nasprotnih ekip. Ameriške nogometašice od zveze sicer zahtevajo 67 milijonov dolarjev poračuna plače.