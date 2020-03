Na letalsko oporišče Tadži, ki gosti vojake ameriške koalicije, je v sredo zvečer po lokalnem času priletelo 18 raket. Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je v odzivu pozval, da morajo napadalci prevzeti odgovornost. Skupaj z britanskim zunanjim ministrom Dominicom Raabom sta obsodila napad na pripadnike koalicije pod vodstvom ZDA, ki se bori proti skrajni skupini Islamska država.

Napad je obsodil tudi britanski premier Boris Johnson, ki ga je označil za obžalovanja vrednega. Britanski obrambni minister Ben Wallace pa je napad označil za strahopetnega. Iz britanskega ministrstva za obrambo so še sporočili, da je bil v napadu ubit pripadnik enote vojaških zdravstvenih delavcev.

Napad so obsodili tudi v Iraku. Iraški predsednik Barham Saleh je sporočil, da je bil to teroristični napad na Irak in njegovo varnost.

Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče. V preteklosti je Washington tovrstne napade pripisal iraškim skupinam, ki jih podpira Iran.

Domnevno naj bi koalicija že izvedla povračilne letalske napade v bližini meje s Siriji ter ubila 26 iraških borcev, ki jih podpira Iran. To je zbudilo bojazni, da bi se spet zaostrile razmere med Washingtonom in Teheranom. Misija ZN v Iraku je tako vse strani pozvala k zadržanosti. "Trajajoči spopadi so jasna in velika grožnja državi," so sporočili. "Zadnje kar Irak potrebuje je, da služi kot prizorišče za maščevanja in zunanjih spopadov," so dodali.

Napetosti med Iranom in ZDA so se začele zaostrovati konec lanskega leta, vrhunec pa je bil v začetku leta z ameriško likvidacijo vplivnega iranskega poveljnika Kasema Solejmanija in kasneje s povračilnim odgovorom Irana, ko je napadel iraški oporišči, ki gostita ameriške vojake.