Kralji, za katere Kopitar tokrat ni dosegel novih točk, so že v 29. sekundi igre prejeli hladen tuš, ko je za goste zadel Bobby Ryan. Za domače je v 11. minuti izenačil Trevor Lewis. V drugem delu igre ni bilo zadetkov, na začetku zadnje tretjine pa so do novega vodstva znova prišli gostje preko Jaysa Hawryluka. Domači so v nadaljevanju znova izenačili, z igralcem več na ledu je zadel Gabriel Vilardi, zmago Kingsom pa je v 56. minuti zagotovil Martin Frk.

Če ne bo prišlo do sprememb, Kralje prihodnja tekma časa v soboto zvečer po srednjeevropskem času, ko bodo gostili Anaheim Ducks.

Sicer pa se, potem ko je košarkarska liga NBA začasno prekinila prvenstvo, oglasilo tudi vodstvo lige NHL. To je dejalo, da spremlja situacijo glede novega koronavirusa in bo javnost obveščalo o nadaljnjih ukrepih. Sta pa ekipi Columbus Blue Jackets in San Jose Sharks že napovedali, da bosta prihajajoče domače tekme preventivno igrali pred praznimi tribunami.