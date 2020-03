Po včerajšnji potrditvi okužbe z novim koronavirusom pri učiteljici, ki je zaposlena na OŠ Frana Albrehta v Kamniku in pri učiteljici z OŠ Šmarje pri Jelšah, je Marjan Šarec danes ministrstvu ministrstvu o za izobraževanje, znanost in šport ter ministrstvu za zdravje naložil, da pripravita vse potrebno, da se s ponedeljkom zaprejo vse vzgojno-izobraževalne ustanove.

Minister za zdravje, ki opravlja tekoče posle, Aleš Šabeder je sicer že v sredo zvečer za Odmeve na TVS dejal, da resno razmišljajo o zaprtju šol in vrtcev, ki "ga bo glede na zdajšnje širjenje okužb potrebno sprejeti". Na očitek, da mnogi menijo, da je že čas za to, je odgovoril, da "gre za to, da se ukrepi sprejemajo glede na trenutno situacijo", ki se spreminja iz ure v uro. Povedal je tudi, da delajo vse, da bi ukrep sprejeli v pravem trenutku.

@MinZdravje in @MIZS_RS imata nalogo, da pripravita vse potrebno, da se s ponedeljkom zaprejo vse vzgojno izobraževalne ustanove. Gre za ukrep, ki prinese za seboj marsikaj, a je nujen v tej situaciji. — Marjan Šarec (@sarecmarjan) March 12, 2020