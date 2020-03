Demokratski senator Bernie Sanders je danes zagotovil, da ostaja v tekmi za predsedniško nominacijo stranke kljub torkovemu porazu na volitvah v štirih od šestih zveznih držav, vključno z najpomembnejšim Michiganom. Ta bo novembra eden od jezičkov na tehtnici predsedniških volitev.

Michigan je še nedavno veljal za ugoden teren za senatorja iz Vermonta, pa ga je bivši podpredsednik Joe Biden premagal za 16,5 odstotne točke ali za več kot 260.000 glasov. Biden je svoj zmagoviti pohod, ki se je začel z zmago v Južni Karolini pred vsega dvanajstimi dnevi, v torek nadaljeval tudi z zmagami v Misuriju, Misisipiju in Idahu, Sanders je slavil v Severni Dakoti, v zvezni državi Washington pa sta bila po delnih izidih povsem izenačena.

Michigan je prinesel tudi največ delegatskih glasov, sicer pa v skupnem seštevku delegatov vodi Biden za 160 glasov. Ker jih v vsaki državi razdelijo proporcionalno glede na odstotek dobljenih glasov, bo imel Sanders vse manj možnosti, da Bidna ujame v tekmi za predsedniško nominacijo, v kateri sta sicer ostala sama, če odštejemo kongresnico Tulsi Gabbard, ki pobira le zanemarljive odstotke podpre.

Soočenje morda zadnja priložnost Sandersa

Postavlja se torej vprašanje, zakaj Sanders še vztraja, saj mu tudi za naprej kaže slabo. V torek bodo naslednje volitve v štirih pomembnih zveznih državah (Florida, Ohio, Illinois, Arizona) in v vseh se napoveduje precejšnja ali velika zmaga Bidna, še večja pa potem teden dni pozneje v Georgii z veliko temnopoltimi volilci, ki so tudi bolj na strani Obamovega podpredsednika. Sanders kot levičarski kandidat trdi, da ne izgublja zaradi slabšega ali manj sprejemljivega programa, ampak zato, ker demokratski volilci očitno ocenjujejo, da bi Biden novembra lažje premagal Trumpa. »Dobili smo ideološki boj, izgubljamo pa ga po kriteriju izvoljivosti,« je rekel po porazu v Michiganu.

Njegov naslednji cilj je tako nedeljsko televizijsko soočenje, že enajsto med demokratskimi predsedniškimi kandidati v volilnem ciklu, le da bosta po začetni gneči na njem tokrat prvič le dva kandidata. Sanders napoveduje, da bo Bidnu tam postavil veliko resnih vprašanj. Največ pa bo povedalo to, kako ostro se bo spravil na pretekla Bidnova dejanja, odločitve in glasovanja. Če tu ne bo preveč kritičen in bo poudarjal predvsem aktualne programske razlike, bo to verjetno pomenilo, da za naskok na zmago ne bo uporabil vsega orožja oziroma tvegal večjega razkola demokratskega volilnega telesa, ampak da bo šel po bolj mehki poti in poskušal volilcem predvsem pokazati, zakaj naj bi bil njegov program s splošnim zdravstvenim zavarovanjem na čelu zanje boljši. Če Sandersu ne uspe spremeniti dinamike tekme, pa ne bo več imel izbire in bo pred odstopom vsaj skušal prisiliti Bidna, naj se pomakne nekoliko bolj na levo in sprejme vsaj kak košček idej njegovega demokratičnega socializma.