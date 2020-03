Opozicija v Venezueli s samooklicanim predsednikom države Juanom Guaidojem na čelu se je po dolgem času vnovič zganila. V torek je proti vladi Nicolasa Madura organizirala protestne shode, ki pa niso dosegli pričakovanega odziva in mobilizacije. Sočasno so v prestolnici organizirali shod tudi Madurovi privrženci.

Guaido se je po vrnitvi z mednarodne turneje, ko je januarja in februarja obiskal Bruselj, več zahodnoevropskih držav ter Kanado in ZDA, kjer ga je sprejel predsednik Donald Trump, pospešeno lotil družbene mobilizacije za dosego odstopa Madura. Po večdnevnih pripravah na ulične proteste po vsej državi je v torek nasprotnike režima pozval, naj se jih udeležijo v čim večjem številu. Vendar se to ni zgodilo, vsaj ne v pričakovanem obsegu. V Caracasu so se Guaidoju na shodu pridružili še drugi opozicijski prvaki ter vodje sindikatov in drugih protirežimskih družbenih organizacij. Nameravali so se prebiti do sedeža parlamenta in tam podpisati skupni dokument, ki so ga poimenovali Izjava o nacionalnem konfliktu. Ta naj bi predstavljal politično platformo socialnih in ekonomskih zahtev družbenih sektorjev, ki doslej niso bili vključeni v opozicijski program.

Vstop v parlament je Guaidoju kot predsedniku parlamenta in večini opozicijskih poslancev onemogočen od januarja, ko je del poslancev opozicije in vladnih strank brez glasovanja za novega predsednika parlamenta razglasil Luisa Parro. Ta je bil lani zaradi korupcije izključen iz opozicijske stranke Najprej pravičnost. Policijske enote so v torek ob pomoči vojske množici protestnikov s solzivcem preprečile dostop do parlamenta. Prišlo je do spopadov, aretirali so več oseb, med njimi tri opozicijske poslance, o ranjenih pa ne poročajo.