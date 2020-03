Resignirano ugotavljam, da se javnost ni prav ničesar naučila iz prejšnjih Janševih vladanj. Prioritete premierja v prihajanju so jasne in nedvoumne. So strateške. In že leta povsem enake. V nasprotju z odhajajočim Šarcem, ki je bil zgolj dober taktik, je Janša predvsem strateg.

Vsaj tri Janševe strateške prioritete so:

– oblikovanje kulturnega okolja, ki bo zamejilo levo ideološko usmerjenost slovenske družbe, in vzpostaviti institute, ki bodo favorizirali desni pol politike in desno podstat slovenske kulture, družbe;

– privatizacija gospodarstva kot tudi javnih služb, zdravstva;

– katolizacija slovenske države, uvedba verouka v javne šole, pospešeno servisiranje cerkvenih dejavnosti.

Navrženo »naborništvo« je zgolj kost za glodanje, ki nam jo je vrgel Janez Janša. V ozadju tega vsesplošnega nasprotovanja in v obrambi lagodja naših osemnajstletnikov s strani levice in sredine bo novi premier vlekel poteze, ki bodo udejanjale njegove resnične prioritete. In na koncu bomo »vsi« zadovoljni. Nova opozicija, ki se ji bo uspelo obraniti pred naborništvom, in Janez, ki bo družbo bolj ali manj prekvasil v desno. A za mnoge od nas bo to zadovoljstvo nedvomno grenko.

Rado Krušič, Žalec